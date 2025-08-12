Hà Tĩnh: Bốc dỡ gỗ keo tràm ra khỏi khuôn viên cửa hàng xăng dầu

Gỗ keo tràm được tập kết với khối lượng lớn trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu DKC Hương Đô ở xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 6/8 Báo Kinh tế & Đô thị đăng bài “Cửa hàng xăng dầu bị biến thành bãi tập kết gỗ”. Nội dung phản ánh cửa hàng xăng dầu DKC Hương Đô thuộc Công ty cổ phần xăng dầu DKC Hà Tĩnh đã sử dụng hàng trăm m2 mặt bằng để làm bãi tập kết gỗ keo nguyên liệu.

Tại đây, gỗ keo được chất thành đống rất lớn, nhiều khúc gỗ lăn lóc khắp nơi khiến các phương tiện ra vào đổ xăng dầu gặp khó khăn, trở ngại và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Bên cạnh đó, nước từ gỗ keo tràm màu vàng đục ngưng tụ thành vũng rồi chảy tràn ra các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người và phương tiện qua lại.

Tập kết gỗ keo tràm trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu DKC Hương Đô gây cản trở phương tiện ra vào, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, ô nhiễm môi trường khiến dư luận bức xúc.

Sau khi báo đăng, chính quyền xã Hương Đô đã thành lập đoàn kiểm tra hiện trường, tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu chủ cửa hàng xăng dầu DKC bốc dỡ, di dời toàn bộ gỗ keo tràm tập kết không đúng quy định ra khỏi khuôn viên và lập biên bản cam kết không tái vi phạm.

... Cửa hàng xăng dầu DKC Hương Đô tiến hành bốc dỡ, di dời gỗ keo tràm tập kết không đúng quy định ra khỏi khuôn viên.

Chính quyền xã Hương Đô và các cơ quan chức năng tiến hành lập bản cam kết không tái vi phạm đối với chủ cửa hàng xăng dầu DKC Hương Đô.

Sau khi tiến hành bốc dỡ, di dời gỗ keo tràm, khuôn viên cửa hàng xăng dầu DKC Hương Đô trở nên thông thoáng, góp phần phòng ngừa nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, ô nhiễm môi trường.

Cửa hàng xăng dầu DKC Hương Đô tiến hành cào dọn bùn đất, khắc phục hư hỏng hạ tầng, phòng ngừa bụi bặm phát tán ra môi trường.

“Những phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị về bất cập tại cửa hàng xăng dầu DKC Hương Đô là rất kịp thời, được chính quyền và người dân đánh giá cao. Sau khi tiến hành kiểm tra, xử lý, hiện nay gỗ keo tràm tập kết trong khuôn viên đã được dời dọn đi nơi khác, đảm bảo sạch sẽ, an toàn phòng cháy, chữa cháy và các quy định liên quan” - Chủ tịch UBND xã Hương Đô Lê Hữu Đồng cho biết.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

