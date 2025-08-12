Thời gian:
Hà Tĩnh tiếp nhận 8 công dân bị Campuchia trục xuất

8 công dân Hà Tĩnh trong tổng số 352 người Việt Nam bị Campuchia trục xuất vừa được lực lượng chức năng tiếp nhận qua cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh).

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận 8 công dân Hà Tĩnh bị Campuchia trục xuất, trao trả qua cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh).

8 công dân đã được tiếp nhận về nước an toàn


Đây là 8 người trong tổng số 352 công dân Việt Nam bị phía Campuchia trục xuất. Việc tiếp nhận được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Hiện, các công dân đã được bàn giao cho chính quyền địa phương, sức khỏe ổn định. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và quản lý công dân tại nơi cư trú.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hóa

  Từ khóa: Hà Tĩnh 24h , trục xuất , Campuchia , Hà Tĩnh , công dân

