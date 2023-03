Hà Tĩnh: Khu du lịch trải nghiệm ngang nhiên hoạt động khi chưa có phép

Ngoài việc phải đảm bảo môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn khi chở khách trên sông thì còn ảnh hưởng tới an ninh trật tự, khai báo khách lưu trú lại địa phương. Thế nhưng hiện nay khu du lịch này hoàn toàn chưa có bất cứ giấy tờ pháp lý nào.