Cận cảnh khu vực triển khai dự án sân golf thể thao 18 hố tại Hà Tĩnh

Khu vực lập quy hoạch dự án sân golf 18 hố nằm tại địa giới hành chính xã Thạch Xuân và xã Toàn Lưu thuộc đồ án Quy hoạch phân khu thể thao phía Tây Nam, huyện Thạch Hà (cũ), tỉnh Hà Tĩnh. Dự án do Công ty Cổ phần Sân golf Silk Path Hà Tĩnh làm đơn vị tổ chức lập quy hoạch.
Trong đó, phía bắc giáp với vùng trồng rừng xã Toàn Lưu; phía Nam giáp với dự án sân golf 36 hố; phía Đông, phía Tây giáp với khu đất trồng rừng sản xuất tại xã Thạch Xuân và Toàn Lưu. Tổng diện tích thực hiện dự án hơn 86ha, trong đó diên tích thuộc địa phận xã Toàn Lưu với 53ha.
Công trình được định hướng trở thành sân golf thể thao tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp khu dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ của địa phương.
Dự án được dự báo phục vụ khoảng 150.000 - 250.000 lượt khách/năm. Cùng với sân golf, khu vực quy hoạch sẽ phát triển đồng bộ các hạng mục dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, không gian cây xanh và cảnh quan, đảm bảo tính hài hòa với môi trường tự nhiên và định hướng phát triển bền vững.
Dự án sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại như cảm biến và hệ thống điều khiển tự động trong quản lý tưới nước, nhằm tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động môi trường.
Ông Dương Đức Toàn, Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho hay, địa phương đã kiểm tra thực địa khu vực triển khai dự án, đồng thời đang thực hiện thẩm định, lấy ý kiến cộng đồng và giám sát quá trình lập quy hoạch theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính minh bạch và đồng bộ trong triển khai dự án.
“Địa phương cũng đã đề xuất với nhà đầu tư, đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ về việc xây dựng hạ tầng giao thông trong vùng dự án, đặc biệt là xây dựng đường kết nối, đảm bảo cho sản xuất, khai thác lâm nghiệp của người dân vùng ảnh hưởng sau khi dự án được triển khai trên địa bàn”, Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu nói.
Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết sân golf 18 hố thuộc Khu thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà cũ. Theo kế hoạch, thời gian lập quy hoạch không quá 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ được phê duyệt; Sở Xây dựng Hà Tĩnh là đơn vị thẩm định, kinh phí do nhà đầu tư bố trí. Ảnh phối cảnh.
Tác giả: Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn