Quy hoạch mới sân golf thể thao 18 hố tại Hà Tĩnh

Theo đó, khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 86,39ha, tại xã Thạch Xuân và xã Toàn Lưu.

Ranh giới cụ thể với phía Bắc giáp khu đất trồng rừng xã Toàn Lưu; phía Nam giáp khu sân golf 36 hố; phía Đông giáp khu đất trồng rừng sản xuất xã Thạch Xuân và xã Toàn Lưu; phía Tây giáp khu đất trồng rừng sản xuất xã Thạch Xuân và xã Toàn Lưu.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu thể thao phía Tây Nam huyện Thạch Hà (cũ) đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt trước đó.

Đồng thời làm cơ sở để triển khai dự án Sân golf thể thao 18 hố thuộc quy hoạch khu Thể thao phía Tây Nam, huyện Thạch Hà (cũ) theo đúng quy định của pháp luật và chủ trương dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Mục tiêu quy hoạch còn nhằm phục vụ công tác quản lý quy hoạch, xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

Về tính chất: Quy hoạch sân golf thể thao 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, khu dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí; đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của xã; đảm bảo kết nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật, tính đồng bộ, hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường.

Các yêu cầu đặt ra bao gồm tổ chức không gian kiến trúc hài hòa với cảnh quan tự nhiên, khai thác hiệu quả tiềm năng sinh thái để hình thành điểm đến hấp dẫn trong tương lai.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông… sẽ được nghiên cứu đồng bộ, đảm bảo kết nối với hạ tầng khu vực.

Quá trình lập quy hoạch sẽ tổ chức lấy ý kiến từ các cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan. Thời gian lấy ý kiến đối với người dân tối thiểu 20 ngày và tối đa 30 ngày, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và đồng thuận xã hội.

UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định tiến độ thực hiện không quá 06 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Kinh phí liên quan đến công tác lập quy hoạch do cơ quan tổ chức lập quy hoạch bố trí.

Tác giả: Lê Lê

