Hà Tĩnh: Khách đi xe giường nằm bị đánh chấn thương sọ não

Hành khách tố người của nhà xe đánh

Trong đơn tố cáo gửi đến báo Bảo vệ pháp luật và cơ quan chức năng, anh Nguyễn Bá Quỳnh, SN 1982, hiện trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội cho biết: Đêm 25/7, anh cùng 2 con nhỏ (10 tuổi và 7 tuổi) đón xe khách giường nằm Thu Thoại, biển kiểm soát 29B-053.94 tại ngã 3 thị trấn Cẩm Xuyên ra Hà Nội.

Sau khi lên xe, nằm đúng giường như vé đã đặt trước, xe di chuyển được khoảng 600m, đến trước cổng nhà xe Thu Thoại (thuộc khối 1, thị trấn Cẩm Xuyên), chủ xe muốn đổi giường của anh Quỳnh cho người khác, nhưng anh Quỳnh không đồng ý vì cần phải nằm giữa để trông 2 con nhỏ.

Anh Nguyễn Bá Quỳnh và đơn tố cáo gửi đến báo Bảo vệ pháp luật.



Tuy nhiên, nhà xe không đồng ý, buộc anh Quỳnh xin xuống xe để đi xe khác. Sau khi xuống xe, anh Quỳnh có chụp ảnh và quay clip với mục đích là lần sau sẽ không bao giờ đi xe này nữa.

“Nhưng sau đó, chủ xe, 2 lơ và 1 lái xe tiến tới ép tôi phải xóa clip và ảnh vừa quay chụp (tôi có giải thích chỗ này không có biển cấm quay phim, chụp ảnh nên tôi không xóa). Thế rồi 2 lơ xe nhảy vào xe 29B-053.94 lấy ra 2 hung khí tròn, to, dài khoảng 60-80cm (gậy này được chuẩn bị sẵn trên xe) xông vào đánh tôi túi bụi vào đầu, tay và mông... Mặc dù 2 con tôi gào khóc thảm thiết nhưng chúng vẫn không buông tha và tấn công tôi nhiều lần sau đó. Vì quá đau, quá hoảng loạn và choáng váng tôi đã chạy về phía có đèn sáng và cầu cứu người dân” – Đơn tố cáo của anh Quỳnh viết.

Điểm bán vé của nhà xe.



Mặc dù sau đó có 2 người phụ nữ (nghi là vợ và con gái chủ xe) thuyết phục anh Quỳnh lên xe để đi tiếp, nhưng do quá đau, choáng váng và 2 đứa con nhỏ quá hoảng loạn nên anh Quỳnh không thể tiếp tục hành trình. Anh đã điện báo và bắt xe vào trình báo sự việc với Công an huyện Cẩm Xuyên và Công an thị trấn Cẩm Xuyên.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc

Sáng nay (28/7), ngồi trên giường bệnh anh Quỳnh cho biết, sự việc anh bị đánh đúng như đơn tố cáo và khẳng định người của nhà xe Thu Thoại đánh anh, trực tiếp là 2 “lơ” xe.

“Bọn chúng rất côn đồ, hung hãn. Khi 3 cha con tôi đã ngồi trong taxi, chúng vẫn cố mở cửa để lôi tôi ra đánh tiếp, nhưng tôi đã kịp đóng chặt cửa xe và bảo anh lái taxi chở đi”- Anh Quỳnh cho biết.

2 con nhỏ của anh Quỳnh xuống xe trong đêm.



Theo anh Quỳnh, hiện tại toàn thân đau ê ẩm, đặc biệt vùng đầu choáng váng, thường xuyên đau, buồn nôn, không thể ăn, ngủ được. Các con anh hiện vẫn đang trong tình trạng sợ hãi, hoảng loạn.

“Dẫu bác sĩ kết luận tôi bị chấn thương sọ não, nhưng do điều kiện khách quan và hoàn cảnh gia đình, tôi đã xin xuất viện trong hôm nay để điều trị ngoại trú” – Anh Quỳnh cho biết.

... Giấy ra viện kết luận anh Quỳnh bị chấn thương sọ não do bị đánh.



Theo giấy ra viện của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, thể hiện anh Nguyễn Bá Quỳnh vào viện đầu giờ chiều ngày 26/7 và ra viện giữa giờ sáng ngày 28/7, với chẩn đoán: “S06 – TD chấn thương sọ não do bị đánh”, kèm theo đa vết thương xây xát phần mềm.

Trao đổi với Phóng viên, lãnh đạo Công an thị trấn Cẩm Xuyên cho biết, vụ việc anh Nguyễn Bá Quỳnh tố cáo bị người nhà xe Thu Thoại hành hung, công an thị trấn Cẩm Xuyên đã tiếp nhận đơn trình báo, hiện đang xác minh, làm rõ.

Về phía Công an huyện Cẩm Xuyên, cũng đã chỉ đạo Công an thị trấn Cẩm Xuyên vào cuộc xác minh kịp thời.

Lãnh đạo VKSND huyện Cẩm Xuyên cũng cho biết, sáng nay (28/7) VKS đã tiếp nhận đơn tố cáo của anh Nguyễn Bá Quỳnh.

“Hiện VKS đã tiếp nhận đơn và đang làm thủ tục chuyển đơn cho Cơ quan điều tra huyện Cẩm Xuyên để yêu cầu điều tra, xác minh làm rõ. Phía VKS cũng phân công Kiểm sát viên theo dõi việc tiếp nhận, xử lý tin báo và kiểm sát chặt chẽ quy trình, kết quả điều tra, xác minh của Cơ quan điều tra” – Lãnh đạo VKSND huyện Cẩm Xuyên cho biết.

Được biết, theo quy trình tố tụng, Công an thị trấn có thẩm quyền tiếp nhận, xác minh điều tra ban đầu trong thời hạn 7 ngày. Nếu sự việc có dấu hiệu tội phạm thì sẽ chuyển hồ sơ lên Cơ quan điều tra Công an huyện điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Về phía nhà xe Thu Thoại, trước thông tin bị tố cáo đánh hành khác, đã thông tin đến báo chí, cho biết vụ việc đó là giữa hành khách với hành khách, chứ nhà xe không va chạm với hành khách.

“Lúc đó có một hành khách bị ung thư giai đoạn cuối lên xe, nhưng do vé bị trùng nên phụ xe có đề nghị đổi giường nhưng anh ta không chịu, mà đòi xuống xe rồi quay phim chụp ảnh. Thấy vậy, mấy người trên xe nhảy xuống đòi đánh, có người cầm theo ống tuýp nhưng tôi đã kịp thời ngăn cản được” - ông Thoại trả lời báo Vietnamnet.

Anh Nguyễn Bá Quỳnh lúc điều trị tại bệnh viện.



Phản ứng thông tin này, anh Nguyễn Bá Quỳnh cho biết mình là khách quen đi xe Thu Thoại nhiều năm nay, nên khẳng định người cầm hung khí đánh mình là 2 “lơ” xe.

"Nếu là khách làm sao biết chỗ cất hung khí trong xe để lấy mà đánh tôi?" - anh Quỳnh đặt câu hỏi và cho biết, đến nay dẫu mình là hành khách đi xe, bị đánh đến mức chấn thương sọ não, nhưng đã nhiều ngày trôi qua phía nhà xe chưa có động thái hỏi thăm, động viên sức khỏe.

“Hiện tôi đang làm đơn yêu cầu khởi tố hình sự gửi cơ quan chức năng. Chỉ cần trích xuất camera trên xe và camera nhà dân xung quanh hiện trường là sẽ làm rõ được đối tượng đã hành hung tôi”- Anh Quỳnh cho biết.

