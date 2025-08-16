Khu công nghiệp nửa tỷ USD của Vingroup ở Hà Tĩnh dự kiến vận hành từ 2028

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang lấy ý kiến, khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng nằm tại các lô CN4, CN5 ở Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh, công ty con của Vingroup. Dự án được định hướng phát triển các ngành công nghiệp nặng như sản xuất lắp ráp ôtô, linh phụ kiện phụ tùng ôtô và các kho logistics.

Dự án có tổng diện tích khoảng 965 ha, phân kỳ thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai trên diện tích 500 ha, còn giai đoạn 2 là 465 ha. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án phần lớn là đất nông nghiệp (757 ha) còn lại là đất ở, đất vườn, nuôi trồng thủy sản, sông suối. Khu vực đã có gần 55 ha đất đã được giải phóng mặt bằng.

Theo quy hoạch, dự án bố trí hơn 662 ha cho các công trình nhà máy, kho tàng, hơn 31 ha làm đất điều hành, dịch vụ, nhà ở công nhân, còn lại là đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật... Các lô đất công nghiệp có mật độ xây dựng 60-70%, cao tối đa 5 tầng. Còn nhà ở công nhân, chuyên gia được xây tối đa 9 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%.

Chủ đầu tư cho biết nhu cầu di dời dân cư tại vùng dự án có 1.335 hộ dân của các tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường. Khu tái định cư có quy mô gần 143 ha, nằm ở phân khu tây nam đường tránh quốc lộ 1 của Khu kinh tế Vũng Áng.

Một góc của Khu kinh tế Vũng Áng, nơi sẽ xây khu công nghiệp rộng gần 1.000 ha của Vingroup. Ảnh: Đức Hùng

Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng là một trong ba dự án ở Hà Tĩnh sẽ được tổ chức lễ khởi công chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Giai đoạn 1 dự kiến triển khai trong ba năm, vận hành từ 2028. Giai đoạn 2 có thể được khởi công tiếp đó và vận hành từ 2030.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 13.300 tỷ đồng, bao gồm 3.120 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh khu công nghiệp sắp khởi công, tại Hà Tĩnh, Vingroup cũng đầu tư một số dự án quy mô lớn khác. Cuối năm 2021, tập đoàn này đã xây dựng nhà máy pin xe điện VinES ở Vũng Ánh trên diện tích gần 13 ha và bắt đầu cung cấp những sản phẩm đầu tiên cho mẫu VF6 từ giữa năm 2023. Ngoài ra, Vingroup cũng muốn đầu tư dự cảng biển, logistics quy mô vốn 40.000 tỷ đồng và khu du lịch nghỉ dưỡng Kỳ Ninh tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Được thành lập năm 2006, Khu kinh tế Vũng Áng có quy mô hơn 22.000 ha, hiện thu hút khoảng 150 dự án đầu tư, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. Một số dự án lớn phải kể đến Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I...

6 tháng đầu năm 2025, Hà Tĩnh đã thu hút 20 dự án đầu tư, trong đó có hai dự án FDI. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng dự án tăng thêm 3 và tổng vốn đăng ký gấp 3 lần.

Tác giả: Ngọc Diễm

Nguồn tin: Báo VnExpress