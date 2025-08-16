Hà Tĩnh kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao tặng lực lượng Công an Hà Tĩnh bức trướng với nội dung "Công an Hà Tĩnh mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.



Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu IV, cấp ủy chính quyền địa phương và đông đảo các thế hệ lực lượng Công an trên địa bàn dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng, mốc son chói lọi của của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và Công an hà Tĩnh nói riêng trong suốt 80 năm qua.

"Chặng đường lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Công an Hà Tĩnh đã nối tiếp hun đúc nên những truyền thống cao đẹp Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" , Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an Hà Tĩnh khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, trong những thành tựu mà tỉnh Hà Tĩnh đạt được, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh nhà. Sau 40 năm đổi mới, tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, là tiền đề vững chắc để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trao Huân chương chiến công hạng Nhì cho đồng chí Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Huân chương chiến công hạng Ba cho đồng chí Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.



Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, tại buổi lễ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng lực lượng Công an Hà Tĩnh bức trướng với nội dung "Công an Hà Tĩnh mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tại lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tặng hoa chúc mừng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) vừa được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đồng thời, trao Huân chương chiến công hạng Nhì cho đồng chí Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Huân chương chiến công hạng Ba cho đồng chí Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tác giả: Nguyễn Nga



Nguồn tin: Báo Nhân Dân

