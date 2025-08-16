Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn hơn 11 tỷ đồng

Ngày 16/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng.

Gồm: Phạm Trường Giang (SN 1979, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội) – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh; Phạm Ngọc Tuyên (SN 1970, trú phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); Phạm Thu Hiền (SN 1991, trú phường Tương Mai, Tp.Hà Nội).

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Ngọc Tuyên. Ảnh CAHT.



Vụ án liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1980, tỉnh Thanh Hóa) là người trước đó đã bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến hoạt động khoáng sản.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, thời gian qua, nhu cầu sử dụng vật liệu cát để phục vụ thi công xây dựng trên địa bàn các tỉnh rất lớn, trong khi nguồn cung khan hiếm nên nhiều cá nhân và tổ chức đã cố tình thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát trái phép nhằm trục lợi, thu lời bất chính.

...

Trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung (SN 1984, trú tỉnh Thanh Hóa) sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (do Trịnh Thị Dung là Chủ tịch HĐQT) xuất bán 14 số hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo), thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 4/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình về tội "Mua bán trái phép hoá đơn" và khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung và Nguyễn Như Anh (SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" quy định tại Khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Thu Hiền. Ảnh CAHT.



Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh, không có "vùng cấm", không ngoại lệ; mọi tổ chức, cá nhân vi phạm đều phải trả giá trước pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các cá nhân, tổ chức liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn