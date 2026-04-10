Hà Tĩnh giảm 50% thủ tục hành chính, đẩy mạnh phát triển nhà ở và bất động sản

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 2819/UBND-XD ngày 08/4/2026 về việc thúc đẩy phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh” và “luồng ưu tiên”.

Việc này được thực hiện đồng thời với các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường, nhằm rút ngắn tối thiểu 50% thời gian và 50% chi phí so với quy định hiện hành.

Lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú.



Tỉnh cũng nhấn mạnh việc bố trí đủ công chức, phân công cán bộ chuyên trách theo dõi lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội để đảm bảo không xảy ra đình trệ do thiếu nhân lực.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu nghiêm túc thực hiện việc dành quỹ đất cho nhà ở lưu trú công nhân trong các khu công nghiệp và tối thiểu 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

Để bảo đảm thị trường bất động sản phát triển ổn định, an toàn và bền vững, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động kinh doanh, sàn giao dịch, môi giới bất động sản, việc cấp tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Các sở, ngành cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể. Sở Tài chính chủ trì tham mưu đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, đồng thời bố trí ngân sách cho bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất sạch.

Hà Tĩnh phấn đầu mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 - Ảnh minh họa

Sở Xây dựng rà soát, điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030, công bố thông tin dự án và thị trường minh bạch, đồng thời hướng dẫn và đôn đốc chủ đầu tư triển khai các dự án nhà ở xã hội và thương mại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường giám sát và hướng dẫn các chủ đầu tư tuân thủ pháp luật về đất đai, môi trường, kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh.

Về triển khai các dự án trọng điểm, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội và khu đô thị.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và chủ đầu tư được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ triển khai dự án và báo cáo kịp thời các khó khăn vượt thẩm quyền để UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Mục tiêu của tỉnh Hà Tĩnh là thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch, ổn định và bền vững, đồng thời đảm bảo phát triển nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và công nhân trên địa bàn.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn