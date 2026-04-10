Công an xã ở Hà Tĩnh cứu người gặp nạn nguy kịch giữa đêm khuya

Khoảng 23h30 ngày 8/4, Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) tiếp nhận tin báo khẩn cấp về việc có người gặp nạn tại khu vực gần trạm thu phí Cầu Rác, thuộc thôn Nam Thành. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt, tổ chức cứu nạn và đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Trung đã huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường trong thời gian sớm nhất. Qua xác minh ban đầu, anh T.P.L., trú tại thôn 7, xã Cẩm Lạc, trong quá trình điều khiển xe mô tô đã không may mất lái, dẫn đến tai nạn giao thông, rơi vào tình trạng nguy cấp.

Trước tình huống khẩn cấp trong đêm khuya, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời khẩn trương đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu. Sự phản ứng nhanh, xử lý kịp thời và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an đã góp phần quan trọng trong việc bảo toàn tính mạng cho người bị nạn.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV