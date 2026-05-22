UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 4352/UBND-XD về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu theo tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, phường và các ban quản lý dự án cấp tỉnh phải quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đấu thầu; đồng thời nâng cao chất lượng công tác khảo sát, lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự án, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng nhằm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng vốn nhà nước.

Hà Tĩnh siết quản lý đấu thầu, ngăn thất thoát và lợi ích nhóm



Tỉnh yêu cầu việc phân chia các gói thầu phải phù hợp với tính chất kỹ thuật, quy mô và tiến độ dự án; việc xác định giá gói thầu phải bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí theo quy định. Các đơn vị cũng phải tăng cường rà soát, đối chiếu dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các cơ sở dữ liệu liên quan để hạn chế sai sót.

Đáng chú ý, UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ chặt chẽ quy định về chỉ định thầu, chỉ định nhà đầu tư và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt; nghiêm cấm hành vi lợi dụng cơ chế để hạn chế cạnh tranh, gây thất thoát ngân sách, tiêu cực hoặc hình thành lợi ích nhóm.

...

Song song với đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, mua sắm tập trung và yêu cầu đăng tải, cập nhật đầy đủ thông tin đấu thầu theo quy định nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch.

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được yêu cầu tăng cường đối với các gói thầu, dự án và dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, tỉnh yêu cầu kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng thầu, bán thầu, thi công không đúng hồ sơ dự thầu hoặc hợp đồng đã ký kết; đồng thời kiểm soát chặt việc tạm ứng, thanh toán và bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Ngoài việc siết chặt quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu có năng lực, kinh nghiệm; tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo phân công, Sở Tài chính Hà Tĩnh sẽ chủ trì theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc việc triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg trên địa bàn; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

UBND tỉnh cũng lưu ý, trường hợp để xảy ra vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan phải kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Tác giả: Ngọc Tình

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn