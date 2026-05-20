Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh: Đảm bảo các công trình điện được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về tình hình cung cấp điện và đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn tỉnh. Qua đó, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện trọng điểm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc nêu trên, ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Công thương phối hợp với ngành điện rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan đến quy hoạch, quản lý lưới điện, bàn giao công trình điện và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị. Đồng thời, thống nhất kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều phối triển khai các dự án điện trên địa bàn. Cùng với đó, yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ danh mục dự án điện để đánh giá tính khả thi, tiến độ triển khai và chất lượng thực hiện; tăng cường phối hợp với ngành điện trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thủ tục đầu tư, đảm bảo các công trình điện được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Ông Dương Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh báo cáo tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh

Được biết, tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình cung ứng điện, tiến độ triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh; đồng thời trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và phối hợp triển khai các công trình điện lực.

Báo cáo của EVNNPC cho thấy, Hà Tĩnh là địa phương có tốc độ tăng trưởng phụ tải điện cao, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm. Vì vậy, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng điện có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn và các dự án FDI trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực miền Bắc phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, đơn vị đang tập trung nguồn lực để triển khai các dự án điện theo quy hoạch được phê duyệt; trong đó ưu tiên các công trình lưới điện 110kV, 220kV kết nối với hệ thống 500kV nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định cho toàn hệ thống điện khu vực.

EVNNPC cũng kiến nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phối hợp rà soát quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục đầu tư, bố trí quỹ đất cho các công trình điện; đồng thời giao nhiệm vụ rõ ràng cho các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhấn mạnh: Ngành điện xác định việc đầu tư hạ tầng điện không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân mà còn đóng vai trò “mạch huyết” bảo đảm phát triển sản xuất, đặc biệt đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, mặc dù có những thời điểm phụ tải tăng đột biến, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng, song ngành điện đã chủ động các phương án để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất và đời sống.

Đại diện EVNNPC cũng bày tỏ lo ngại nguy cơ quá tải cục bộ trong điều kiện thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài thời gian tới. Vì vậy, đề nghị các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân phối hợp thực hiện hiệu quả các giải pháp tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định.

Thông qua buổi làm việc, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng thống nhất nhiều nội dung phối hợp quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng hạ tầng năng lượng hiện đại, đồng bộ, an toàn, linh hoạt; góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tác giả: Văn Cương

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn