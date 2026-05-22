Phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026

Cụ thể, trong các ngày trình diễn pháo hoa (30/5, 06/6, 13/6, 20/6, 27/6 và 11/7), Đà Nẵng sẽ cấm xe ô tô (trừ các xe phục vụ DIFF 2026 được cấp phù hiệu) lưu thông trên các tuyến đường: đường Bạch Đằng (từ cầu Rồng đến đường 3 Tháng 2), đường Lê Duẩn (từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Bạch Đằng), đường Trần Hưng Đạo (từ đường Vũ Văn Dũng đến đường Vân Đồn), đường Nguyễn Thế Lộc, đường Phạm Văn Đồng (trừ xe ôtô khách trên 30 chỗ ngồi) trong thời gian từ 16h00 đến khi kết thúc trình diễn pháo hoa.

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra trong các ngày 30/5, 06/6, 13/6, 20/6, 27/6 và 11/7.



Cấm tất cả các phương tiện (trừ các xe phục vụ DIFF 2026 được cấp phù hiệu) lưu thông trên các tuyến đường: đường Bạch Đằng (từ đường Phan Đình Phùng đến đường Lý Thường Kiệt), đường An Đồn, cầu Sông Hàn và 02 đường gom phía Đông, đường Trần Hưng Đạo (từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Vân Đồn), đường Lê Văn Duyệt (từ đường Vân Đồn đến đường Hồ Hán Thương), đường Vân Đồn (từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Trung Trực), đường Nguyễn Thế Lộc và đường Phạm Văn Đồng (trừ xe ôtô khách trên 30 chỗ ngồi) trong thời gian từ 17h00 đến khi kết thúc trình diễn pháo hoa.

Cấm xe ôtô khách trên 30 chỗ ngồi lưu thông trên đường Ngô Quyền (từ cầu Sông Hàn đến đường Vương Thừa Vũ) từ 16h00 đến khi kết thúc trình diễn pháo hoa.

Cấm xe kéo rơmoóc và xe kéo sơmi-rơmoóc lưu thông trên đường Yết Kiêu (từ đường Lê Đức Thọ đến đường Bùi Quốc Hưng) - Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn từ 16h00 đến 24h00. Các phương tiện lưu thông trên đường Lê Lợi, khi đến nút giao Lê Lợi - Lê Duẩn cấm đi thẳng hoặc rẽ trái (yêu cầu toàn bộ phương tiện rẽ phải di chuyển trên đường Lê Duẩn); các phương tiện lưu thông trên đường Lê Duẩn, cấm quay đầu tại nút Lê Duẩn - Nguyễn Thị Minh Khai theo hướng từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai; các phương tiện lưu thông trên đường Quang Trung, cấm rẽ trái (yêu cầu toàn bộ phương tiện đi thẳng) tại nút Quang Trung –Lê Lợi (theo hướng từ Nguyễn Chí Thanh đến Lê Lợi), cấm quay đầu tại nút Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai (theo hướng từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai) trong thời gian từ 16h00 đến khi kết thúc trình diễn pháo hoa.

Trong quá trình hướng dẫn, điều tiết, phân luồng cấm phương tiện lưu thông theo phương án trên, Công an thành phố có thể xem xét, chủ động điều chỉnh thời gian cấm lưu thông cho phù hợp với tình hình thực tế trên các tuyến đường.

Cấm dừng, đỗ xe dọc đường Bạch Đằng (từ đường Thành Điện Hải đến đường Trần Quý Cáp) để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khu vực tập kết, bắn pháo hoa tại Cảng Đà Nẵng: Từ khi bắt đầu tập kết pháo đến khi kết thúc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 (từ ngày 23/5/2026 đến hết ngày 11/7/2026).

Cấm dừng, đỗ xe (trừ các xe phục vụ DIFF 2026 được cấp phù hiệu) trên các đường: đường Trần Phú, đường Bạch Đằng (gầm cầu Sông Hàn đến đường Quang Trung), các đường ngang nối Bạch Đằng với Trần Phú (trừ đường Phan Đình Phùng), đường gom Ngô Quyền (từ cầu Sông Hàn đến đường Vương Thừa Vũ), các đường ngang nối đường Trần Hưng Đạo với đường Ngô Quyền (từ cầu Sông Hàn đến đường Vương Thừa Vũ), đường gom cầu Rồng, đường gom cầu Sông Hàn, đường Trần Thánh Tông (từ đường Ngô Quyền đến đường Vân Đồn), đường Vân Đồn (từ đường Trần Thánh Tông đến đường Trần Hưng Đạo), đường Phạm Văn Đồng (trừ xe ôtô khách trên 30 chỗ ngồi) trong thời gian từ 15h00 đến 24h00.

Cấm dừng, đỗ xe (kể cả các phương tiện có phù hiệu ưu tiên, trừ phương tiện phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngoại giao và đã có sự thống nhất của Công an thành phố) trên các tuyến đường: Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Vân Đồn), Bạch Đằng (đoạn từ đường Quang Trung đến đường Thành Điện Hải - riêng đoạn từ đường Thành Điện Hải đến đường Trần Quý Cáp đã cấm cố định theo điểm a khoản này), Phan Đình Phùng, Lê Duẩn (đoạn từ đường Lê Lợi đến Trần Phú), Quang Trung (đoạn từ đường Lê lợi đến đường Bạch Đằng), Nại Tú 2 (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Trung Trực), các đường ngang nối đường Trần Hưng Đạo với đường Ngô Quyền đoạn từ cầu Sông Hàn đến cầu Rồng (gồm Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thông, Triệu Việt Vương, Lý Nam Đế), Võ Nguyên Giáp (đoạn từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Hoàng Kế Viêm) trong thời gian từ 15h đến 24h.

Cấm đỗ xe (tạm thời) tại Bãi đỗ xe đường 2 tháng 9 bên hông Cổ Viện Chàm trong thời gian từ 14h đến 24h.

Đối với các phương tiện được phép dừng, đỗ trên các tuyến đường cấm để phục vụ DIFF 2026 như: xe VIP, xe Ban tổ chức, cứu thương, phòng cháy chữa cháy, truyền hình, khắc phục sự cố điện, chở nước cấp cho các nhà vệ sinh tạm, xe kỹ thuật,…: Công an thành phố quy định, điều tiết vị trí dừng, đỗ, quay đầu xe nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý hạ tầng TP. Đà Nẵng triển khai lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đường bộ phục vụ phân luồng giao thông, gồm: cấm xe kéo rơ-moóc trên trục Yết Kiêu – Ngô Quyền – Ngũ Hành Sơn (16h–24h) tại các nút giao Lê Đức Thọ và Hồ Xuân Hương; cấm dừng, đỗ xe đoạn Bạch Đằng từ Thành Điện Hải đến Trần Quý Cáp; lắp biển cấm tạm thời trong các đêm pháo hoa (15h–24h) trên các tuyến liên quan; đồng thời bố trí biển chỉ dẫn phân luồng người dân, du khách và hướng dẫn xe khách từ xa tại các điểm chuyển hướng.

Sở Xây dựng giao Trung tâm điều hành giao thông thông minh chủ động phối hợp với Phòng Tham mưu – Công an TP. Đà Nẵng điều chỉnh chương trình đèn tín hiệu phục vụ DIFF 2026, đồng thời cử đầu mối và bố trí lực lượng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Tác giả: Thuý Nguyễn

Nguồn tin: Báo Công Lý