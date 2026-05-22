Ngày 21-5, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe taxi và người đi bộ khiến người này tử vong.

Xe taxi tông người đi bộ đang sang đường tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 20-5, tại Km2+200 đường liên xã Ea Kar - Ea Ô (đoạn qua buôn Ea Păn, xã Ea Kar).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ông Vũ Nhật Bình (41 tuổi, trú xã Ea Kar), lái xe taxi lưu thông theo hướng xã Ea Ô đi xã Ea Kar. Khi taxi đến địa điểm trên, xe này đã tông vào ông Y.L.B. (63 tuổi, trú buôn Ea Păn, xã Ea Kar) đang đi bộ băng qua đường.

Cú tông mạnh khiến ông Y.L.B. văng xa, bị thương nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

CLIP: Taxi tông một người đi bộ tử vong

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động