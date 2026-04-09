Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh: Bốc thăm lựa chọn người xác minh tài sản, thu nhập năm 2026

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị bốc thăm ngẫu nhiên xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức.

Các đơn vị tham gia gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Liên minh Hợp tác xã Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh chủ trì buổi bốc thăm với sự tham dự và chứng kiến của đại diện nhiều cơ quan ban, ngành như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vị được xác minh. Việc bốc thăm nhằm lựa chọn ngẫu nhiên các cá nhân từ danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản hằng năm (năm 2025) tại các đơn vị trên để tiến hành xác minh thực tế.

Hoạt động này được triển khai theo Quyết định số 41/QĐ-TT ngày 30/1/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập, với mục tiêu lựa chọn ngẫu nhiên các cá nhân có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc phạm vi quản lý để tiến hành xác minh. Cách làm giúp hạn chế tối đa yếu tố chủ quan, đồng thời nâng cao tính răn đe, phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với các hành vi vi phạm.

... Lãnh đạo Thanh tra tỉnh chủ trì buổi bốc thăm



Theo ông Từ Quốc Việt, Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh: Quy trình bốc thăm được thực hiện chặt chẽ, mỗi phiếu tương ứng với một cá nhân trong danh sách kê khai; kết quả lựa chọn căn cứ hoàn toàn vào số thứ tự trên phiếu bốc thăm, bảo đảm tính ngẫu nhiên, công bằng và không can thiệp.

Việc tổ chức bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập không chỉ là bước triển khai kỹ thuật theo quy định, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong việc xây dựng nền hành chính liêm chính, minh bạch. Qua đó, góp phần chủ động phòng ngừa tham nhũng, nâng cao trách nhiệm giải trình của đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Tác giả: Sơn Hải

Nguồn tin: Báo Thanh Tra