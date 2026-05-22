Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây chế tạo v/ũ k/h/í quân dụng

Chiều 22.5, thông tin từ Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ lượng lớn vũ khí.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sản xuất, chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh (áo trắng) trực tiếp chỉ đạo điều tra, kiểm tra tang vật thu giữ từ vụ án

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, huy động nhiều lực lượng phối hợp bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, sau thời gian dài thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 18.4, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ triển khai thành nhiều mũi công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại Lào Cai và Ninh Bình.

Tang vật thu giữ

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú phường Duyên Hải, tỉnh Lào Cai), Sầm Văn Thuyên (SN 1985, trú xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình).

Khám xét nơi ở và địa điểm cất giấu tang vật, lực lượng chức năng thu giữ 65 thân súng tự chế, 6 khẩu súng hơi nén PCP, 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn ghém, hơn 31kg chì và đạn chì thành phẩm, máy ép đạn, máy tiện mini gia công nòng súng, máy bơm hơi nạp khí cùng hàng trăm linh kiện phục vụ chế tạo súng như ống giảm thanh, báng súng, hộp tiếp đạn và nhiều chi tiết lắp ghép khác.

Khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Đức Hiệp

Theo CQĐT, số tang vật thu giữ cho thấy các đối tượng đã hình thành quy trình chế tạo súng tương đối hoàn chỉnh với quy mô lớn, có khả năng phát tán nhiều vũ khí nguy hiểm ra ngoài xã hội.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Từ lời khai và dữ liệu thu thập được, ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các mắt xích còn lại trong đường dây.

Lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 2 khẩu súng hơi PCP, 10kg đạn chì, 60 ống giảm thanh cùng nhiều tang vật liên quan; đồng thời triệu tập, đấu tranh đối với 6 đối tượng gồm: Trần Minh Đức (SN 1996, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình), Đỗ Cao Thành (SN 1991, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ), Phùng Văn Sỹ (SN 1986, trú xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) và 3 đối tượng trú tại Hà Tĩnh.

Các đối tượng bị khởi tố

Ngày 6.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an Hà Tĩnh, việc triệt phá thành công đường dây này đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ phát tán lượng lớn vũ khí quân dụng ra ngoài xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và các tỉnh liên quan.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hóa