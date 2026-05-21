Kế toán PVoil Vũng Áng tham ô hơn 94 tỷ đồng xăng dầu rồi mang đi đ.á.n.h b.ạ.c

Hà Ngọc Vinh, tổ trưởng tổ kế toán kho PVoil Vũng Áng bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản. Theo đó, từ tháng 8/2013 đến năm 2025, PVoil Vũng Áng ký và thực hiện 3 hợp đồng bán xăng, dầu với Công ty Việt Trung. Đơn giá hàng bán được điều chỉnh theo từng thời điểm, căn cứ thông báo của PVoil Vũng Áng.

Quá trình bán hàng cho Công ty Việt Trung từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Vinh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để bán xăng, dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Cao Bảo Ngọc, không hạch toán trên phần mềm kế toán, nhằm chiếm đoạt tài sản của PVoil Vũng Áng. Vinh thỏa thuận bán xăng, dầu cho Ngọc nhưng không xuất hóa đơn, với giá thấp hơn giá PVoil Vũng Áng công bố từ 500 đồng đến 1.000 đồng/lít.

Sau khi Ngọc giao nhân viên đặt hàng, lấy hàng theo đúng quy trình, Vinh báo cho Ngọc biết chuyến hàng nào không xuất hóa đơn để Ngọc bán cho các chủ tàu cá không cần lấy hóa đơn. Đồng thời, Vinh xóa bỏ thông tin các chuyến hàng này trên phần mềm kế toán.

Sau khi bán xăng, dầu, Ngọc nộp tiền vào tài khoản của mình và vợ là Nguyễn Thị Phương Thảo, rồi chuyển tiền vào tài khoản của Vinh hoặc đưa tiền mặt cho Vinh để trả tiền mua hàng, sau khi trừ chiết khấu theo thỏa thuận.

Để hợp thức hóa, Vinh sửa trên phần mềm kế toán, làm tăng lượng xăng, dầu V15 xuất ra cho nhiều chuyến hàng của các khách hàng khác tại kho Vũng Áng. Mỗi lần, bị can sửa tăng từ 200 đến 400 lít, tương đương 2-3%, để tổng lượng hàng sau chỉnh sửa vẫn phù hợp với quy luật giãn nở của xăng, dầu, tránh bị phát hiện.

Trong năm 2024, một số chuyến xuất không hóa đơn tại kho Vũng Áng chưa được hợp thức bằng cách sửa lượng xuất V15 của các chuyến khác. Vinh tiếp tục lợi dụng các thông báo điều chuyển nguồn của PVoil và PVoil Vũng Áng để lập lệnh trên phần mềm kế toán, điều chuyển hàng từ kho Vũng Áng đến các kho khác như Nghi Sơn, Chân Mây với lượng điều chuyển cao hơn thông báo hoặc điều chuyển khống.

Cuối năm 2024, còn khoảng 600.000 lít xăng, dầu xuất không hóa đơn tại kho Vũng Áng chưa được hợp thức. Để cân đối sổ sách, tồn kho, Vinh lập lệnh điều chuyển hàng từ kho Vũng Áng và lượng chưa cân đối ở các kho khác đến gửi kho Petec Hải Phòng, tổng cộng 587.904 lít xăng, dầu.

Vinh làm giả biên bản đối chiếu, xác nhận còn hàng gửi kho Petec Hải Phòng rồi gửi cho đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính. Thực tế, PVoil Vũng Áng không còn hàng gửi tại kho này.

Bằng các thủ đoạn trên, từ tháng 12/2016 đến ngày 14/4/2025, Vinh đã xuất bán 187 chuyến hàng không có hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty Việt Trung, với tổng khối lượng hơn 5,09 triệu lít xăng, dầu các loại, trị giá hơn 94 tỷ đồng.

Số hàng này được Cao Bảo Ngọc bán không hóa đơn cho các chủ tàu cá tại Quảng Trị, thu lời 200 đồng/lít. Ngọc chuyển trả cho Vinh tiền hàng sau chiết khấu tổng cộng gần 89,4 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 4,6 tỷ đồng từ khoản chiết khấu. Vinh đã chuyển toàn bộ số tiền chiếm đoạt đến nhiều tài khoản khác nhau và khai nhận dùng để đánh bạc.

Tác giả: PV (T/h)

