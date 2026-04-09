Hà Tĩnh: 3 Phó Chủ tịch tỉnh trực tiếp tháo gỡ vướng mắc dự án đầu tư

Tổ công tác số 1 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đứng đầu, chuyên trách lĩnh vực công nghiệp, khu kinh tế, giao thông, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật…

Đồng chí Phan Thiên Định – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 833/QĐ-BCĐ về việc thành lập các Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.



Tổ công tác số 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phụ trách các dự án nông nghiệp, thủy lợi, khoáng sản, thương mại và dịch vụ.

Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt làm Tổ trưởng, tập trung vào khối dự án giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch. Mỗi Tổ đều có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành và địa phương để đảm bảo phối hợp đồng bộ.

Các Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc tiến độ cả dự án đầu tư công lẫn dự án ngoài ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Bên cạnh việc hướng dẫn nhà đầu tư, các Tổ sẽ trực tiếp làm việc với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn phát sinh, ngoại trừ mảng giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các Tổ phải xây dựng lộ trình tiến độ cụ thể cho từng dự án. Mọi vướng mắc thuộc thẩm quyền phải được xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh...

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý