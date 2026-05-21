Chuyên gia khí tượng cảnh báo hiện tượng s.é.t đ.á.n.h liên tục ở Hà Tĩnh

Thời tiết cực đoan gia tăng ở Hà Tĩnh

Ngày 20/5, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, rạng sáng hôm nay, 2 con bò trên địa bàn vừa bị sét đánh chết. Điều đáng nói, 2 con bò này được nhốt trong chuồng.

Mưa giông đã khiến hoa màu hư hỏng, nhiều cột điện bị đổ ngã. Ảnh CSCC.



Cụ thể, vào rạng sáng, trên địa bàn xã có mưa dông kèm sấm sét, đã khiến 2 con bò của gia đình ông Trần Dục (thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm) bị đánh chết. Chuồng bò được xây ở khoảng đất trống giữa cánh đồng, xung quanh không có công trình, cây cối.

Trước đó, vào chiều tối 19/5, tại nhiều khu vực ở Hà Tĩnh như: Hương Khê, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà... tiếp tục có mưa dông, sấm, sét. Trong đó, tại xã Hương Phố, sét đánh làm cháy đường điện chiếu sáng và hư hỏng một số thiết bị điện của người dân ở thôn Phố Hòa.

Điều đáng sợ trong các trận mưa dông kèm sấm sét đã đánh trúng nhiều gia súc của người dân. Ảnh CSCC.



Điều đáng nói, vào chiều 17/5, mưa dông kèm sấm sét cũng xảy ra tại xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh cũng khiến 5 con bò của 2 hộ gia đình ở thôn Trung Hòa bị sét đánh chết khi đang chăn thả trên cánh đồng.

Còn tối 3/5, trận mưa dông kèm theo lốc, sét và mưa đá đã đồng loạt xảy ra ở nhiều địa bàn như các xã Tứ Mỹ, Hương Sơn, Sơn Tiến, Đức Minh, phường Bắc Hồng Lĩnh,… gây thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất. Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 48 nhà dân bị tốc mái, 11 chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng, nhiều cột điện bị đổ ngã.

Cảnh báo hiện tượng thời tiết cực đoan ở Hà Tĩnh

Dưới góc nhìn chuyên gia, ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho rằng, đây không phải là hiện tượng quá bất thường, tuy nhiên, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, thời gian kéo dài và kèm theo dông lốc, mưa đá và sấm sét cho thấy những biểu hiện của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt và có xu hướng cực đoan hơn.

Dự báo, các đợt dông, lốc, sét và mưa đá sẽ tiếp tục hoạt động mạnh trong thời gian tới ở Hà Tĩnh.



Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, từ tháng 4 đến tháng 5 là giai đoạn giao mùa, thời tiết biến đổi mạnh, thường xuyên xuất hiện mưa dông, sét, đặc biệt vào buổi chiều hoặc tối.

Vì vậy, sét có thể xuất hiện và phóng điện chỉ trong vài giây, nhưng đã đủ để gây tử vong nếu người dân không kịp phản ứng hoặc không có nơi trú ẩn an toàn. Đặc biệt với những nơi trống trải như cánh đồng, bãi đất trống, sét thường đánh vào các cây to, hồ nước, các mô đất cao, đặc biệt những nơi có vật bằng kim loại như xe máy, máy cày, cầu sắt, thậm chí cuốc, xẻng, thắt lưng, điện thoại.

Điều đáng nói, trong những năm gần đây, hiện tượng thời tiết này diễn ra cực đoan hơn, xuất hiện với tần suất gia tăng, mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Khả năng cao, các đợt dông, lốc, sét và mưa đá sẽ tiếp tục hoạt động mạnh từ tháng 9 - 10 tới.

Việc chưa có người bị sét đánh trúng là điều may mắn. Bởi vậy, một trong những giải pháp ứng phó quan trọng nhất chính là sự chủ động của người dân. Bà con cần thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa, tập trung từ tháng 4 - 5 và tháng 9 - 10, thường xuất hiện các đợt mưa dông với cường độ mạnh kèm theo lốc và sét.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh khuyến cáo, khi có mưa dông, người dân cần lập tức trú ẩn ở nơi an toàn như nhà kiên cố, tránh các lán trại tạm ngoài đồng và cần nhắc nhở người thân, hàng xóm cùng cảnh giác, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn