Ronaldo bật khóc, Al Nassr vô địch Saudi League sau 7 năm chờ đợi

Ngay phút 18, Sadio Mane mở tỉ số sau pha phối hợp tốc độ bên cánh trái, giúp Al Nassr giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, Damac không hề buông xuôi và tạo ra nhiều tình huống phản công nguy hiểm khiến hàng thủ đội chủ nhà chao đảo trong phần còn lại của hiệp một. Bước ngoặt đến đầu hiệp hai khi Kingsley Coman băng vào dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0 sau đường căng ngang của Otavio.

Nhưng kịch tính chưa dừng lại. Phút 67, Damac được hưởng phạt đền và rút ngắn còn 1-2, khiến cả sân vận động Riyadh lặng đi bởi ở trận đấu cùng giờ, Al Hilal vẫn đang dẫn trước. Nếu Al Nassr mất điểm, ngôi đầu sẽ đổi chủ ở những phút cuối cùng của mùa giải.

Trong thời khắc căng nhất, Ronaldo lên tiếng. Phút 74, CR7 thực hiện cú đá phạt hàng rào sở trường, bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn đối phương. Bàn thắng ấy gần như dập tắt hy vọng lật ngược tình thế của Damac và giải tỏa toàn bộ sức ép cho Al Nassr.

Cristiano Ronaldo mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Al Nassr. Ảnh: AFP



Đến cuối trận, Ronaldo hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-1 và chính thức đưa Al Nassr lên ngôi vô địch Saudi Pro League sau 7 năm chờ đợi.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo quỳ xuống sân rồi bật khóc trong vòng tay đồng đội. Đó là khoảnh khắc giải tỏa cho gần ba năm đầy áp lực kể từ ngày anh rời châu Âu sang Saudi Arabia. Trong hai mùa trước, CR7 vẫn ghi bàn đều đặn nhưng Al Nassr liên tục thất bại ở các cuộc đua lớn. Có thời điểm, anh bị cho là chỉ sang Saudi để “dưỡng già” và đánh bóng thương mại. Nhưng mùa giải này, Ronaldo vẫn chứng minh anh là trung tâm của tham vọng Al Nassr, với 28 bàn thắng cùng hàng loạt khoảnh khắc quyết định.

Điều đáng chú ý là Al Nassr vô địch không chỉ nhờ Ronaldo. Đây là mùa giải họ cho thấy sự cân bằng và chiều sâu đội hình tốt hơn hẳn những năm trước. Mane hồi sinh mạnh mẽ, Coman mang tới tốc độ và đột biến ở biên, còn Brozovic cùng Otavio giúp tuyến giữa ổn định hơn. Đội bóng của HLV Luis Castro không còn mang hình ảnh “đội một người” như giai đoạn đầu Ronaldo mới cập bến.

Cuộc đua vô địch mùa này cũng phản ánh sự thay đổi rõ rệt của Saudi Pro League. Nếu trước đây giải đấu gần như là sân chơi riêng của Al Hilal hay Al Ittihad, thì hiện tại khoảng cách giữa các “siêu CLB” đã được thu hẹp đáng kể nhờ làn sóng đầu tư khổng lồ. Al Hilal sở hữu dàn sao như Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Bono; Al Ahli có Mahrez, Firmino; còn Al Ittihad vẫn đầy kinh nghiệm với Benzema và Kante. Chính vì thế, cuộc đua kéo dài tới vòng cuối thay vì sớm an bài như nhiều mùa trước.

Ronaldo và các cầu thủ Al Nassr nâng cao cup vô địch. Ảnh: Reuters



Với Ronaldo, chức vô địch Saudi Pro League có thể không hào nhoáng bằng Champions League hay Euro, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt về mặt di sản. Anh đã vô địch quốc gia ở Anh, Tây Ban Nha, Italy và giờ là Saudi Arabia. Quan trọng hơn, CR7 chứng minh rằng ở tuổi 41, anh vẫn đủ khả năng dẫn dắt một đội bóng tới danh hiệu trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Khoảnh khắc Ronaldo bật khóc giữa Riyadh có lẽ là hình ảnh biểu tượng nhất cho mùa giải Saudi Pro League năm nay: giải đấu không còn chỉ là nơi quy tụ các ngôi sao lớn tuổi, mà đang thực sự trở thành một sân khấu bóng đá có tính cạnh tranh và sức hút toàn cầu.

Tác giả: Tuấn Đông

Nguồn tin: Báo Văn Hoá