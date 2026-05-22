Nhìn lại dàn lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố từ đầu năm 2026 đến nay

Hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp lớn bị khởi tố thời gian gần đây đã thu hút sự chú ý trên thị trường chứng khoán và giới đầu tư.

Khởi tố Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng

Ngày 21/5, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) đã công bố việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Ngọc Lý.

Theo TV2, vụ án được điều tra liên quan tới Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, PC1 và TV2.

Ông Nguyễn Chơn Hùng sinh năm 1970, là kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và giữ chức Chủ tịch HĐQT TV2 từ tháng 6/2022. Trong khi đó, bà Bùi Thị Ngọc Lý giữ vị trí Kế toán trưởng doanh nghiệp từ cuối năm 2016.

Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn và dàn lãnh đạo Tập đoàn PC1 bị khởi tố

Tối 16/5, CTCP Tập đoàn PC1 công bố thông tin bất thường về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo doanh nghiệp để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.

Trong số này có ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1. Ông Tuấn sinh năm 1962, là kỹ sư điện, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và có hơn 20 năm gắn bó với doanh nghiệp. Ông từng đi lên từ vị trí nhân viên trước khi trở thành người đứng đầu tập đoàn.

Từ năm 2007, ông Tuấn giữ vai trò Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xây lắp điện 1. Đến năm 2010, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT và duy trì vị trí này cho tới nay.

Cùng bị khởi tố còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt; ông Võ Hồng Quang và ông Đặng Quốc Trường. Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh bị điều tra về hành vi vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

...

Khởi tố 2 cha con cựu Chủ tịch Hoá chất Đức Giang

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết đã phát hiện dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Ông Đào Hữu Huyền cùng con trai là Đào Hữu Duy Anh bị khởi tố liên quan đến các sai phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên và kế toán.

Cơ quan điều tra cho biết ông Đào Hữu Huyền bị điều tra về các tội danh gồm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, ông Đào Hữu Duy Anh bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nghiệp bị cáo buộc khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, che giấu doanh thu và gây thất thu thuế hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định doanh nghiệp đã đổ thải trái phép lượng lớn chất thải tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị bắt

Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) cũng công bố việc ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Vũ Thế Phiệt sinh năm 1973, có nhiều năm công tác trong ngành hàng không. Ông từng giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giai đoạn 2012-2017 trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc rồi Tổng Giám đốc ACV từ năm 2018. Tháng 9/2024, ông được bầu làm Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch HĐQT ACV.

Nguyên Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới bị bắt

Đầu tháng 3, Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) cũng thông báo ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT - cùng ông Dương Văn Mậu bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về các sai phạm liên quan đến đấu thầu.

Theo thông tin công bố, ông Nguyễn Hữu Tới bị điều tra với cáo buộc đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu, còn ông Dương Văn Mậu bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tác giả: Yên Chi

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường