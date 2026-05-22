Hà Tĩnh: Hai n.a.m s.i.n.h lớp 10 t.ử v.o.n.g dưới khe nước sau buổi đi câu cá

Hai nam sinh được phát hiện tử vong do đuối nước.



Sáng 22/5, ông Nguyễn Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Hương Phố xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong.

Hai nạn nhân là em N.V.Đ. (SN 2010, trú thôn 1, xã Hương Phố) và em N.H.T. (SN 2010, trú thôn 2, xã Hương Phố).

Theo thông tin ban đầu, trưa 21/5, hai nam sinh rủ nhau đi câu cá. Đến chiều tối không thấy các em trở về, gia đình cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nhiều nơi.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 22h cùng ngày, thi thể 2 em được phát hiện tại khu vực Khe Ấm, thuộc địa phận xã Hương Đô.

Chính quyền địa phương cho biết, thời gian qua xã Hương Phố đã phối hợp với các trường học và lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống đuối nước, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ao, hồ, sông, suối nguy hiểm. Tuy nhiên, tai nạn thương tâm vẫn xảy ra.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại