Nỗ lực bù đắp tiến độ, đẩy nhanh thi công dự án Bảo tàng Hà Tĩnh hơn 300 tỷ đồng

Gỡ khó, tăng tốc dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh

Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích gần 2,3ha, với tổng vốn đầu tư 305 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh đã hoàn thành việc san nền.

Theo thiết kế, công trình có kiến trúc hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo quản hiện vật trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vùng. Trong đó, nhà bảo tàng 4 tầng, diện tích xây dựng 3.580m², tổng diện sàn gần 13.000m², được kỳ vọng sẽ là "mái nhà" hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về bảo tồn di sản.

Dự án đã được khởi công vào ngày 19/12/2025. Sau 5 tháng triển khai, đến nay khối lượng thi công hạng mục san nền đạt 100% kế hoạch, hạng mục nhà bảo tàng đạt 8% kế hoạch.

Hiện, đơn vị thi công đang bắt đầu xây dựng nhà bảo tàng 4 tầng.

Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai dự án đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng trụ điện. Việc bàn giao mặt bằng chậm cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến nhịp độ thi công, khiến dự án chưa đạt tiến độ như mong muốn.

Các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương đã có sự phối hợp để tháo gỡ, đến nay mặt bằng cơ bản đã được bàn giao. Tuy nhiên, vấn đề điều kiện thời tiết không thuận lợi tiếp tục ảnh hưởng đến quá trình thi công.

Trong nhiều ngày nay, trên địa bàn Hà Tĩnh nắng mưa thất thường, thậm chí có những trận mưa giông vô cùng lớn, đã khiến việc thi công bị gián đoạn. Ghi nhận của phóng viên, thời điểm này đơn vị thi công đang triển khai các công đoạn như đào móng, lắp dựng cốt thép. Bởi vậy, sau mỗi trận mưa lớn, công nhân bắt buộc phải dừng việc thi công chờ đến khi khô ráo để đảm bảo an toàn và chất lượng.

Theo đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh, về vướng mắc mặt bằng, đơn vị phối hợp với UBND phường Thành Sen đã hoàn thành công tác di dời đường điện trung thế qua phạm vi dự án, đảm bảo mặt bằng thi công các hạng mục từ ngày 2/4.

Còn về điều kiện thời tiết không thuận lợi, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công cuốn chiếu, tăng ca, tăng kíp và huy động tối đa nhân lực, máy móc để bù đắp tiến độ, bù lại thời gian sau mưa đảm bảo khối lượng hoàn thành theo kế hoạch trong ngày.

Quyết tâm hoàn thành dự án, đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ

Bảo tàng Hà Tĩnh được thành lập năm 1992, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

Lúc đầu, bảo tàng có trụ sở đóng tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Năm 2018, do trụ sở xuống cấp, Bảo tàng Hà Tĩnh được bố trí tạm một phần diện tích tòa nhà Thư viện tỉnh Hà Tĩnh (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giao đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen) để hoạt động.

Bảo tàng Hà Tĩnh đang trưng bày, bảo quản hơn 13.000 hiện vật. Do diện tích chật hẹp, thiếu không gian trưng bày, nên nhiều hiện vật được cất giữ tạm trong nhà kho.

Thậm chí, qua quan sát, cặp thuyền độc mộc có niên đại hàng trăm năm tuổi đang phải đặt ở góc sân, chịu cảnh "phơi nắng dầm mưa". Điều này đã làm ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị của những bảo vật này.

Do thiếu không gian trưng bày, một số hiện vật đang chịu cảnh "phơi nắng dầm mưa".

Mới đây, vào ngày 13/5, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của dự án, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ để công trình được đưa vào sử dụng đúng tiến độ đề ra.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn