Ngôi nhà cổ bằng gỗ lim độc đáo ở xứ Thanh

Ngôi nhà cổ của gia đình ông Nguyễn Văn Khoái ở làng Hạnh Phúc Đoàn, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa, nằm bình yên giữa không gian xanh tĩnh lặng

Theo ông Nguyễn Văn Khoái, ngôi nhà được bố ông, một người làm nghề thuốc Bắc có tiếng trong vùng, cho xây dựng và hoàn thành vào năm 1945, đến nay đã 81 năm. Sau khi người bố qua đời, ông Khoái hiện là người ở và trông coi ngôi nhà này.

Ngôi nhà cổ được làm hoàn toàn bằng gỗ lim, với kiến trúc truyền thống Bắc Bộ gồm 5 gian, trong đó có 3 gian chính và 2 gian chái. Các kiến trúc, cấu kiện ngôi nhà được làm rất công phu, chắc chắn do đội thợ mộc tài hoa làng Đạt Tài (xã Hoằng Hà cũ; nay là xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) dựng nên.

Ngôi nhà với nét cổ kính theo thời gian

Trải qua hơn 80 năm, đến nay ngôi nhà vẫn còn gần như tương đối nguyên vẹn, tuy nhiên một số cấu kiện bị mối mọt, ngói vỡ khiến nước mưa tràn vào trong cũng khiến ngôi nhà bị ảnh hưởng. "Tôi muốn gìn giữ ngôi nhà này như một kỷ niệm của gia đình tôi. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dù ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi bom đạn khiến bức bình phong bị rơi, nhưng ngôi nhà vẫn đứng vững cho tới giờ"- ông Khoái chia sẻ.

Ông Khoái cũng cho biết đang lên kế hoạch bàn với anh em dòng tộc có phương án sửa sang lại ngôi nhà để gìn giữ cho mai sau.

Cận cảnh nhà gỗ hơn 80 năm tuổi độc đáo ở xứ Thanh:

Trải qua hơn 80 năm, ngôi nhà vẫn còn tương đối nguyên vẹn

Các kết cấu bên trong ngôi nhà

... Các nét chạm trổ tinh xảo của những người thợ mộc làng Đạt Tài

Nét độc đáo của ngôi nhà này là gian ngoài cùng bên phải, mặt tiền phòng khách được thiết kế với hệ thống cửa vòm cuốn pha trộn kiến trúc phương Tây

Các họa tiết hoa văn được tạo dựng lại rất thuần Việt, với ô nguyệt nằm chính giữa, tượng trưng cho sự thông tuệ và viên mãn, hai bên ô nguyệt là họa tiết hoa chanh và cánh phượng

Nét độc đáo nữa là ngay gian giữa ngôi nhà có hai cây cột được làm bằng đá xanh, loại đá nổi tiếng ở làng Nhồi xứ Thanh

Đá xanh cũng được dùng để làm đế các cột nhà

Theo thời gian, mái ngói của ngôi nhà có nhiều nơi đã xuống cấp, hư hỏng

Nét xưa cũ của ngôi nhà hơn 80 năm ở làng Hạnh Phúc Đoàn, phường Đông Quang

Your browser does not support the video tag.

Clip ngôi nhà gỗ độc đáo ở xứ Thanh.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động