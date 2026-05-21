Toàn bộ mâu thuẫn khiến cô dâu cởi váy cưới, chú rể huỷ hôn trước mặt khách mời

Một đám cưới ở Giang Tây (Trung Quốc) những ngày gần đây đang trở thành chủ đề bàn tán trên MXH sau khi hôn lễ bất ngờ bị hủy ngay tại chỗ chỉ vì khoản tiền "đổi cách xưng hô" trị giá 188 nghìn tệ (gần 729 triệu đồng).

Theo chia sẻ từ những người có mặt tại hiện trường, hôn lễ hôm đó vẫn diễn ra bình thường với đông đủ quan khách hai bên. Tuy nhiên, ngay trong lúc nghi thức cưới đang diễn ra, phía nhà gái bất ngờ yêu cầu nhà trai phải đưa thêm 188 nghìn tệ tiền "đổi cách xưng hô" khoản tiền mang ý nghĩa cô dâu chính thức đổi cách gọi bố mẹ chồng, từ "bác trai, bác gái" thành "ba mẹ".

Gia đình cô dâu cho rằng đây là cách thể hiện sự tôn trọng và biết ơn dành cho bố mẹ cô dâu. Nhưng điều khiến mọi thứ trở nên căng thẳng là khoản tiền này được đưa ra hoàn toàn bất ngờ, ngay giữa hôn lễ.

Chú rể lập tức phản đối. Anh cho biết trước đó hai bên đã thống nhất toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến đám cưới nên việc đột ngột “tăng giá” vào phút chót khiến anh không thể xoay xở kịp. Không khí tại hội trường nhanh chóng trở nên ngột ngạt khi hai bên bắt đầu tranh cãi ngay trước mặt hàng trăm khách mời.

Đáng chú ý, phần lớn khách tham dự hôm đó đều là họ hàng và người thân của nhà trai. Mọi ánh mắt gần như đổ dồn lên cô dâu chú rể cùng bố mẹ chú rể để chờ xem gia đình sẽ xử lý tình huống này như thế nào.

Trong nhiều trường hợp, không ít gia đình nhà trai sẽ chọn “cắn răng” chấp nhận để hôn lễ có thể tiếp tục diễn ra. Nhưng với gia đình chú rể lần này, mọi chuyện dường như vượt quá khả năng.

Theo lời kể, bố mẹ chú rể vốn là người lao động bình thường, điều kiện kinh tế không quá khá giả. Khi nghe yêu cầu phải đưa thêm số tiền lớn như vậy, họ hoàn toàn bất lực. Thậm chí ba của chú rể còn lặng lẽ quay mặt vào tường khóc vì không biết phải làm sao để tiếp tục hôn lễ cho con trai.

Trong lúc chú rể còn đang mắc kẹt giữa một bên là gia đình, một bên là người sắp trở thành vợ mình, cô dâu được cho là đã bắt đầu cởi váy cưới để gây áp lực, như thể nếu nhà trai không đồng ý thì đám cưới sẽ kết thúc ngay lập tức.

Đứng giữa người cha đang rơi nước mắt và người vợ tương lai liên tục thúc ép, cuối cùng chú rể đã đưa ra quyết định của mình.

Anh cầm micro, hát một ca khúc trước toàn bộ khách mời. Nhiều người cho rằng đó giống như lời tạm biệt dành cho cuộc tình của chính mình. Sau khi hát xong, chú rể cúi đầu cảm ơn mọi người và tuyên bố hủy hôn lễ: “Đám cưới hôm nay xin dừng tại đây, sẽ không tiếp tục nữa. Cảm ơn mọi người đã đến.”

Sự việc sau đó nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận cư dân mạng đứng về phía cô dâu, cho rằng tiền đổi cách xưng hô vốn mang ý nghĩa thể hiện thành ý và sự tôn trọng đối với gia đình nhà gái. Theo họ, đám cưới là chuyện cả đời nên chú rể đáng lẽ nên cố gắng đáp ứng thay vì hủy hôn ngay tại chỗ.

Ngược lại, nhiều người cho rằng việc đột ngột yêu cầu thêm một khoản tiền lớn giữa lễ cưới chẳng khác nào chèn ép, ngã giá. Họ nhận định hôn nhân không nên biến thành cuộc mặc cả bằng tiền bạc, càng không nên dùng áp lực trước đám đông để ép buộc đối phương.

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến trung lập cho rằng cả hai phía đều xử lý chưa khéo léo. Nhà gái không nên đưa ra yêu cầu vào phút cuối, còn chú rể đáng lẽ có thể bình tĩnh trao đổi thay vì kết thúc hôn lễ ngay lập tức.

Dù đúng sai thuộc về ai, câu chuyện này vẫn khiến nhiều người phải suy nghĩ về áp lực tiền bạc trong hôn nhân. Bởi suy cho cùng, đám cưới vốn là cột mốc quan trọng của hai người yêu nhau, không phải thời điểm để mặc cả hay thử lòng bằng vật chất.

Nếu ngay cả tình cảm cũng bị quy đổi thành những con số thì cuộc hôn nhân ấy liệu còn đủ niềm tin để cùng nhau đi qua những khó khăn phía trước?

Tác giả: Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn