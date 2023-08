Hà Tĩnh: Công an xác minh tài khoản Facebook ‘ảo’ đăng tin bôi nhọ doanh nghiệp

Sáng 03/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh (PA05) cho biết, đơn vị vừa nhận được đơn thư tố cáo của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ số 01, ngõ 01, đường Phan Đình Phùng, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), về việc doanh nghiệp này bị một số đối tượng lập tài khoản “ảo” trên mạng xã hội Facebook đăng tải những thông tin chưa có kiểm chứng, làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Theo đơn thư, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh trình bày, thực hiện đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 08/2023/HĐ - ĐGNAP-CNHT ngày 03/7/2023 của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh và Phòng Tài nguyên - Môi trường TP. Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) về việc đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 43 lô đất thuộc Quy hoạch hạ tầng khu dân cư Đồng Bàu Rạ, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.Buổi công bố giá được tổ chức vào sáng 25/7 tại Hội trường UBND phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, với 123 người tham gia đấu giá, buổi đấu giá tổ chức thành công với 30/43 lô đất. Tổng giá bán 54.188.593.300đ (Năm mươi tư tỉ một trăm tám tám triệu năm trăm chín mươi ba nghìn ba trăm đồng), chênh lệnh tăng so với giá khởi điểm 11.073.000.000đ (mười một tỉ không trăm bảy mươi ba triệu đồng) cho địa phương.

Tài khoản “Hoàng Văn Thắng” đăng tải thông tin chưa kiểm chứng làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Ảnh: Chụp màn hình.

Đến khoảng 11h ngày 29/7, phía công ty phát hiện người dùng mạng xã hội Facebook mang tên “Hoàng Văn Thắng” đã đăng tải bài viết với một số nội dung khi chưa có kiểm chứng ở chế độ công khai. Qua theo dõi, bài đăng nhận gần 100 lượt “like” và 20 lượt bình luận. Kèm theo đó, một số người dùng mạng xã hội, sử dụng tài khoản cá nhân bình luận với quan điểm thiếu căn cứ, ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

... Một số bình luận mang tính quy chụp, không có kiểm chứng làm ảnh hưởng đến thương hiệu doanh nghiệp. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công ty chúng tôi thực hiện đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật, với mục tiêu mang lại doanh thu cao cho địa phương cũng như ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, luôn đảm bảo quyền, lợi ích của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Việc một số đối tượng đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật làm ảnh đến danh dự, uy tín của công ty chúng tôi trên mạng xã hội. Để bảo vệ uy tín, thương hiệu, quyền và lợi ích hợp pháp của mình, công ty chúng tôi đã tiến hành lập Vi bằng ghi nhận lại toàn bộ sự việc làm căn cứ, chứng cứ xác định hành vi, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

“Ngoài ra, công ty chúng tôi cũng cung cấp thêm thông tin cho phía Công an tỉnh Hà Tĩnh để xác minh làm rõ hành vi, động cơ của những người đứng sau sự việc này để xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Hoàng Thanh Sơn nhấn mạnh.

