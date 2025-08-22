Hà Tĩnh: Thiếu tiền ăn chơi, 3 đối tượng đột nhập vào cơ sở tôn giáo để trộm tài sản

Ngày 22/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Tú (SN 2007); Nguyễn Quốc Đạt (SN 2007) và Nguyễn Bắc N. (SN 2009) về tội Trộm cắp tài sản.

Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tú và Đạt. Ảnh CAHT.



Theo hồ sơ, Công an phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo của ông Nguyễn Hồng Khoa (SN 1959, trú tại TDP Vĩnh Phong, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) là Trưởng ban hành giáo Giáo họ Hộ Độ về việc bị kẻ gian đột nhập phá két sắt ở trong nhà thờ lấy mất tiền.

Nhận tin báo, Công an phường Trần Phú đã triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, thu thập tại liệu chứng cứ, tiến hành điều tra, làm rõ thủ phạm đã gây ra vụ trộm.

Sau một thời gian điều tra, với những chứng cứ thu thập được, Công an phường Trần Phú đã xác định được các đối tượng đã trực tiếp gây ra vụ trộm nói trên và tiến triệu tập lên cơ quan điều tra làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào sáng 10/8, Nguyễn Quốc Đạt đi làm ăn xa về thuê nhà nghỉ ở xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để ở. Do có mối quan hệ bạn bè từ trước nên Đạt gọi điện cho Nguyễn Xuân Tú đến chơi cùng. Tú gọi Nguyễn Bắc N. cùng nhau đến chơi và ăn uống.

Đến ngày 11/8, do đã hết tiền tiêu xài nên N. nảy sinh ý định rủ Tú và Đạt thực hiện hành vi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. N. bàn với Tú và Đạt đi trộm tiền công đức ở các cơ sở tôn giáo. Các đối tượng lên mạng định vị để tìm các nhà thờ và thống nhất chọn nhà thờ Giáo họ Hộ Độ để trộm tài sản.

...

Khoảng 23h ngày 11/8, các đối tượng điều khiển xe máy của N. đi từ nhà nghỉ đến nhà thờ Giáo họ Hộ Độ. Khi đến nơi, phát hiện nhà thờ đóng kín cửa, không thể vào được nên quay về nhà nghỉ để ngủ.

Đến 18h30 ngày 12/8, các đối tượng bàn nhau quay lại nhà thờ Giáo họ Hộ Độ. N. phân công cho Đạt đi mua xà cạy còn Tú đi mua tuốc nơ vít để cùng thực hiện tội phạm.

Đến khoảng 23h cùng ngày, các đối tượng dùng xe máy chở nhau đi đến nhà thờ Giáo họ Hộ Độ. Tại đây, N. phân công cho Đạt đứng ở ngoài canh xe còn Tú và N. trèo tường đi vào.

Khi Tú và N. đến khu vực nhà thờ, các đối tượng đi vòng ra cửa sau của nhà thờ, dùng xà cạy để cạy cửa sau ra rồi đi vào sử dụng tuốc nơ vít cạy cửa đột nhập vào trong.

Tú và N. đã dùng tuốc nơ vít và xà cạy két sắt lấy đi toàn bộ số tiền trong két. Sau khi trộm được tài sản các đối tượng chở nhau về nhà nghỉ, sau đó dùng số tiền trộm được cùng nhau tiêu xài.

Được biết, trong số 3 đối tượng nói trên thì Tú và Đạt đã bị Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường Giáo dưỡng về hành vi trộm cắp tài sản.

Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tú và Đạt, riêng N. chưa đủ 18 tuổi nên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Trộm cắp tài sản.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc



Nguồn tin: nguoiduatin.vn

