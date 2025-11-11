Hà Tĩnh: Cầu thi công chậm tiến độ, người dân phải đi vòng ra đồng

Your browser does not support the video tag.

Cuộc sống người dân xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị ảnh hưởng khi không có cầu đi lại. Video: Quốc Thanh.

Những ngày này, bà con Hợp tác xã Nông nghiệp Hồng Phú (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đang tập trung cắt cỏ, làm đất, be bờ chuẩn bị bước vào sản xuất vụ đông xuân. Tuy nhiên, hoạt động của bà con đang bị ảnh hưởng do gặp khó khăn trong đi lại, việc này bắt nguồn từ các dự án xây dựng công trình cầu Ao Hồ và cầu Lò Gạch trên địa bàn.

Trước đây, đi làm đồng, từ quốc lộ 1A người dân chỉ cần băng qua chiếc cầu nhỏ rồi đi thẳng ra ruộng. Nhưng từ khi làm cầu, không còn lối đi, bà con phải đi đường vòng với khoảng cách xa, rất mất thời gian và công sức.

Lối vào "độc đạo" đi làm đồng của bà con HTX Nông nghiệp Hồng Phú qua cầu Ao Hồ bị ngăn cách từ khi xây lại cầu. Ảnh: Quốc Thanh.



Từng có thời gian làm chủ nhiệm Hợp tác xã Hồng Phú, ông Nguyễn Đình Thiện, 72 tuổi, thôn Xuân Hồng 7, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Cầu Ao Hồ và cầu Lò Gạch được xây dựng từ những năm 1999-2000 đã giúp việc đi lại của người dân thuận tiện. Tuy nhiên, từ khi xây dựng lại 2 chiếc cầu này đã gây trở ngại lớn, người dân đi làm đồng phải đi vòng thêm 3-4km mới ra tới ruộng.

Cũng như nhiều hộ dân khác, mấy tháng trở lại đây việc chăm sóc chuồng trại của gia đình anh Nguyễn Doãn Nghĩa (38 tuổi, thôn Xuân Hồng 8, xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị ảnh hưởng rất lớn.

Từ ngày làm cầu, lối đi duy nhất vào khu trang trại không còn, các hộ dân ra vào trang trại chăn nuôi phải chèo bè tạm. Anh Nghĩa cho biết, những ngày mưa gió việc đi lại rất bất tiện và khó khăn, đặc biệt là khâu vận chuyển thức ăn cho gà vịt, cá,…

Nhiều tháng nay, anh Nguyễn Doãn Nghĩa phải chèo bè tạm vào trang trại. Ảnh: Quốc Thanh.



Ngày 5/11, ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết tại khu vực công trường xây 2 cầu công việc vẫn đang ngổn ngang. Trong đó, cầu Lò Gạch chỉ có 1 mố cầu, xung quanh xuất hiện các khối bê tông vung vãi; còn cầu Ao Hồ hiện 2 mố cầu mới xây dựng lên chưa quá mặt đường, nằm chơ vơ giữa dòng nước.

Cầu Lò Gạch hiện chỉ còn 1 mố cầu. Ảnh: Quốc Thanh.



Ông Ngô Xuân Công, Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp Hồng Phú cho biết, cầu Ao Hồ và cầu Lò Gạch là 2 cây cầu "độc đạo" đi vào khu vực cánh đồng sản xuất chính của Hợp tác xã Nông nghiệp Hồng Phú gồm 2 thôn Xuân Hồng 7 và Xuân Hồng 8. Bây giờ, người dân và phương tiện máy móc muốn vào khu vực cánh đồng sản xuất phải đi vòng mất thêm 4,5 km.

Ông Ngô Xuân Công chỉ cho phóng viên xem hiện trường thi công cấu. Ảnh: Quốc Thanh.



Cũng theo ông Ngô Xuân Công, hiện bắt đầu bước vào vụ mùa, người và phương tiện máy móc ra vào cánh đồng liên tục nhưng phải đi đường vòng rất bất tiện, đặc biệt mùa thu hoạch rươi năm nay, 1 đặc sản của bà con nhân dân Xuân Hồng cũng bị ảnh, đi lại khó khăn, mất thời gian hơn khiến sản lượng giảm, người dân sẽ giảm thu nhập.

...

"Trong thời gian chờ thi công cầu, mong chính quyền địa phương lắp ráp cho chiếc cầu tạm để người dân và phương tiện thô sơ qua lại thuận lợi đi làm đồng cũng như thu hoạch rươi", ông Công bày tỏ.

Anh Nguyễn Doãn Nghĩa chỉ cho phóng viên các khối bê tông vỡ ra từ mố cầu đang thi công. Ảnh: Quốc Thanh.



Ông Nguyễn Xuân Phàn, Bí Thư Chi bộ Xóm Xuân Hồng 7, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khi có dự án làm 2 cầu này bà con rất phấn khởi. Tuy nhiên, quá trình thi công kéo dài ảnh hưởng khiến một số người dân bức xúc.

"Mong chính quyền địa phương đốc thúc nhà thầu sớm thi công để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhất là bắt đầu vào sản xuất vụ mùa", ông Phàn nói.

Các khối bê tông được cho là từ mố cầu Lò Gạch sập đổ. Ảnh: Quốc Thanh



Ngày 7/11, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND xã Nghi Xuân cho biết quá trình thi công cầu chậm hơn so với dự kiến cũng một phần do thời gian gần đây mưa bão xảy ra liên tục.

"Chúng tôi đã nắm được sự khó khăn, vất vả của người dân khi không có cầu đi lại, đặc biệt thời điểm này bà con nơi đây chuẩn bị vào vụ đông xuân cũng như đánh bắt đặc sản rươi, cáy. Xã sẽ yêu cầu, bắt buộc nhà thầu lắp đặt cầu tạm để phục vụ người dân", vị lãnh đạo UBND xã Nghi Xuân chia sẻ.

Theo đại diện Công ty TNHH Thương Mại và Phát triển Xây dựng Vạn An (nhà thầu thi công cầu) do thiết kế bất cập cùng với thời tiết mưa bão nên quá trình thi công kéo dài.

"Hiện nay đang mùa mưa chưa thi công được, nhà thầu đã có phương án đặt cống tạm để bà con đi lại sản xuất vụ đông xuân", đại diện công ty Vạn An trao đổi.

Được biết, hạng mục xây dựng 2 cầu Lò Gạch và Ao Hồ nằm trong dự án sửa chữa cống và nạo vét một số điểm bị bồi lấp của tuyến kênh dẫn Sói Hải xã Xuân Hồnng.Dự án do UBND xã Xuân Hồng (cũ) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 12.293.161.000 đồng. Nhà thầu liên doanh Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Xây dựng Vạn An và Công ty Cổ phần Tàu Quốc và Xây lắp Nghệ An. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm (cựu Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng cũ) dự án sử dụng vốn đầu tư công của UBND tỉnh Hà Tĩnh được đấu thầu từ năm 2023, triển khai luôn sau đó. "Dự án thi công chậm trễ cũng do vấn đề thời tiết, vừa rồi dự án đã được gia hạn tiến độ cho phép thời gian hoàn thành cuối năm 2025", ông Tuấn nói.



Tác giả: Quốc Thanh

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết