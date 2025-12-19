Hà Tĩnh: Gói thầu BIM hơn 1,1 tỷ, Công ty Thế Gia trúng thầu sát nút trong thế "độc diễn"

Ngày 26/11/2025, ông Nguyễn Danh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh) đã ký Quyết định số 247/QĐ-BGTĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 21.TVBIM: Lập Mô hình thông tin công trình.

Đây là một gói thầu tư vấn quan trọng thuộc Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh, được đầu tư bằng nguồn vốn vay OCR của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), vốn đối ứng và vốn viện trợ không hoàn lại.

Kịch bản "nhà thầu duy nhất"

Theo Quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ số Thế Gia (có địa chỉ trụ sở chính tại Số 23 Ngách 165/4 Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Hà Nội; Mã số thuế: 0108458243). Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.179.761.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày theo loại hợp đồng trọn gói.

Mặc dù quy trình đấu thầu được công bố là "Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng", tuy nhiên, thực tế diễn biến của cuộc thầu lại cho thấy tính cạnh tranh không cao. Cụ thể, theo Biên bản mở thầu được lập vào lúc 08:02 ngày 12/11/2025, tại thời điểm đóng thầu, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ số Thế Gia.

Do không có đối thủ cạnh tranh, Công ty Thế Gia đã dễ dàng bước vào vòng đánh giá. Theo Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 628/BCĐG-TV ngày 14/11/2025 do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Phan lập, nhà thầu Thế Gia đạt 98/100 điểm kỹ thuật, được đánh giá "Đạt" ở tất cả các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm.

Việc gói thầu trị giá hơn 1,4 tỷ đồng (giá gói thầu) chỉ thu hút được 1 nhà thầu tham dự là một tín hiệu cho thấy mức độ quan tâm của thị trường đối với gói thầu này là rất hạn chế. Dư luận có quyền đặt câu hỏi: Liệu các tiêu chí trong E-HSMT (Hồ sơ mời thầu) có được xây dựng cởi mở, khách quan, hay vô tình tạo ra các rào cản kỹ thuật khiến các nhà thầu khác "ngại" tham gia, tạo lợi thế cho nhà thầu quen thuộc?

... Ảnh minh họa



Năng lực của "gương mặt thân quen"

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ số Thế Gia, được thành lập ngày 05/10/2018, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thế Tuấn. Dữ liệu hoạt động đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đang nổi lên như một "thế lực" mới trong lĩnh vực tư vấn BIM (Building Information Modeling), một lĩnh vực đòi hỏi hàm lượng công nghệ cao.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty Thế Gia đã tham gia 27 gói thầu và trúng tới 24 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu ấn tượng. Tuy nhiên, việc trúng thầu trong thế "một mình một ngựa" như tại gói thầu 21.TVBIM của Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh không phải là cá biệt.

Đáng chú ý hơn, mối quan hệ giữa Công ty Thế Gia và Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh dường như không chỉ dừng lại ở vai trò Chủ đầu tư - Nhà thầu đơn thuần. Tại một gói thầu khác có quy mô lớn hơn nhiều (hơn 8,2 tỷ đồng) do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh đã bất ngờ xuất hiện với tư cách là... đối tác liên danh của chính Công ty Thế Gia.

Sự xuất hiện của "liên danh đặc biệt" này cùng kết quả trúng thầu "tiết kiệm 0 đồng" sẽ được chúng tôi phân tích chi tiết trong kỳ tiếp theo.

Tác giả: Hải Anh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn