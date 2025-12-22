Biệt thự 1.500m2 rực rỡ đón Giáng sinh của vợ cũ Đan Trường

Sau khi ly hôn, doanh nhân Thủy Tiên - vợ cũ Đan Trường vẫn sống trong căn biệt thự rộng lớn tại California (Mỹ). Ảnh: Thuy Tien Mfas
Biệt thự tọa lạc trên một ngọn đồi thuộc khu nhà giàu, có tổng diện tích khu đất hơn 4.000m2. Trong đó, diện tích xây nhà ở khoảng 1.500m2, phần còn lại khuôn viên sân vườn. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Mới đây, Thủy Tiên chia sẻ loạt ảnh trang trí căn biệt thự rực rỡ đón Giáng sinh. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Doanh nhân Thủy Tiên cho biết phần lớn các vật dụng năm nay đều được mua mới, phù hợp với xu hướng lễ hội năm 2025. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Cây thông Noel được đặt ở sảnh chính. Phía dưới gốc cây trang trí bằng túi quà nhỏ xinh, xe tuần lộc. Ảnh: Thuy Tien Mfas
...
Góc bên kia, Thủy Tiên đặt chiếc ghế sofa đơn màu kem, nổi bật trên chiếc thảm đỏ đậm không khí Giáng sinh. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Những góc khác được trang trí bằng chậu hoa trạng nguyên đỏ rực. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Tại khu vực sảnh, cầu thang kính trong nhà được trang trí công phu với cây thông xanh, nơ lớn và ruy băng. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Đây là không gian được đầu tư kỹ lưỡng nhất, nơi cả gia đình và khách mời chụp ảnh kỷ niệm trong dịp lễ. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Cây thông trong biệt thự của doanh nhân Thủy Tiên cao 4,5 mét. Ảnh: Thuy Tien Mfas
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn