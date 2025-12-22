Biệt thự 1.500m2 rực rỡ đón Giáng sinh của vợ cũ Đan Trường

Biệt thự tọa lạc trên một ngọn đồi thuộc khu nhà giàu, có tổng diện tích khu đất hơn 4.000m2. Trong đó, diện tích xây nhà ở khoảng 1.500m2, phần còn lại khuôn viên sân vườn. Ảnh: Thuy Tien Mfas