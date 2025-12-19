Cấp phép khai thác mỏ đất 16 ha san lấp cho Công ty VSIP Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định cho phép Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh khai thác khoáng sản tại mỏ đất tại khu vực Hà Linh 1, xã Hà Linh để làm vật liệu san lấp.

Mỏ đất có diện tích 16 ha, khối lượng khoáng sản đất được phép khai thác là 2,7 triệu m3 với phương pháp khai thác lộ thiên, công suất 966.744m3/năm, thời hạn khai thác trong 3 năm kể từ ngày được cấp phép.

Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh hiện đang triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà có tổng mức đầu tư dự án hơn 1.555 tỷ đồng.

Quy mô sử dụng đất là 190,41 ha, tọa lạc tại địa bàn 2 xã Thạch Liên và Việt Tiến của huyện Thạch Hà cũ, nay là xã Đông Kinh và xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, mỏ đất san lấp ở khu vực Hà Linh 1, xã Hà Linh được Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh đấu giá thành công quyền khai thác vào tháng 5/2025 để phục vụ thi công xây dựng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà.

Sau khi trúng đấu giá, Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh đã nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan, như triển khai công tác thăm dò, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 8,235 tỷ đồng (được phép nộp trong 3 năm)...

Hiện nay, Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh đang nhanh chóng hoàn tất các hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của tỉnh và các cơ quan chức năng để sớm triển khai việc khai thác mỏ đất san lấp 16 ha ở xã Hà Linh.

