Tổng Bí thư Tô Lâm: Chọn nhân sự Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng phải thật kỹ lưỡng, chính xác

Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 22-12, Hội nghị Trung ương 15 đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.

Công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đặc biệt hệ trọng

Về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ tại các Hội nghị Trung ương 13, 14, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (cả chính thức và dự khuyết).

Đồng thời giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng điều lệ, các quy định của Đảng và phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị những công việc còn lại để tiến tới Đại hội XIV; chỉ đạo Tiểu ban nhân sự tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án nhân sự Đại hội XIV.

Theo Tổng Bí thư, tại các phiên họp của Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng, các phiên họp Bộ Chính trị, các lãnh đạo chủ chốt, các ủy viên Bộ Chính trị đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, tâm huyết, cân nhắc nhiều mặt, toàn diện, thấu đáo, cụ thể và thống nhất rất cao giới thiệu các nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị Trung ương 15, căn cứ vào nội dung các tờ trình của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương thảo luận, góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV trình Đại hội XIV và Hội nghị Trung ương 1 - khóa XIV quyết định và tổ chức bầu cử theo quy định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là nhiệm vụ, công việc đặc biệt hệ trọng, trách nhiệm rất lớn của các Ủy viên Trung ương cũng như của toàn Đảng.

Việc lựa chọn nhân sự Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ rất cao, rất quyết liệt, rất khẩn trương để phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải thật kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định như Ban Chấp hành Trung ương đã từng yêu cầu trong các hội nghị Trung ương trước đây.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: GIA HÂN

Đại hội XIV sẽ diễn ra từ 19-1 tới 25-1-2026 tại Hà Nội với 1.586 đại biểu

Về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, Tổng Bí thư cho biết Bộ Chính trị đã có tờ trình gửi về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV.

Tổng Bí thư nêu rõ toàn thể đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân đánh giá rất cao việc Trung ương quyết định tích hợp nội dung 3 văn kiện (gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ.

Sau đóng góp tham gia của Đại hội đảng bộ các cấp, của các đại biểu tại Hội nghị Trung ương 14, đã có thêm gần 14 triệu ý kiến của gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện (tiến hành từ ngày 15-10 đến 15-11).

Các Tiểu ban Văn kiện và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hoàn thiện dự thảo các văn kiện để trình Hội nghị Trung ương 15.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đây thực sự là ý tưởng, cách làm cách mạng, đột phá trong công tác xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng.

Đây cũng là nhiệm kỳ Đại hội Đảng tranh thủ được sự đóng góp ý kiến của nhân dân đông đảo nhất so với các nhiệm kỳ Đại hội trước.

Các Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đã chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến phù hợp để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị. Trí tuệ tập thể, trí tuệ của nhân dân đã được kết tinh trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Để văn kiện trở thành "ánh sáng soi đường", "kim chỉ nam hành động" cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương, cấp ủy đảng, đảng viên, nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến vào nội dung các văn kiện.

Từ kết quả công tác của nhiệm kỳ Đại hội XIII, thực tiễn công tác các ủy viên Trung ương đã và đang đảm nhiệm, Tổng Bí thư đề nghị đóng góp ý kiến hoàn thiện nội dung Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội XIV, nhất là chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Về công tác chuẩn bị Đại hội XIV, Tổng Bí thư cho hay dự kiến thời gian tổ chức Đại hội từ ngày 19-1 tới 25-1-2026 tại Hà Nội với 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên, dự Đại hội.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, công tác tổ chức phục vụ Đại hội cũng cần được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, đúng các quy định của Đảng.

Vì vậy đề nghị các Ủy viên Trung ương nghiên cứu thật kỹ báo cáo của các Tiểu ban và các nội dung Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình ra hội nghị để góp ý, bổ sung những nội dung để chu đáo, hoàn thiện nhất, đóng góp vào thành công của Đại hội XIV của Đảng.

