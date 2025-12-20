Hà Tĩnh gọi đầu tư 310 tỷ đồng xây 2 khu dân cư nông thôn

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện hai dự án khu dân cư trên địa bàn xã Cẩm Bình và An Hoà Thịnh với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 310 tỷ đồng.

Hà Tĩnh gọi vốn hơn 310 tỷ đồng cho hai dự án khu dân cư nông thôn (Ảnh minh hoạ)



Dự án thứ nhất là Xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh, có tổng chi phí thực hiện dự kiến khoảng 115 tỷ đồng. Dự án thuộc nhóm dự án chuyên ngành/xã hội hóa, do Sở Xây dựng Hà Tĩnh làm bên mời thầu, Sở Tài chính Hà Tĩnh công bố danh mục dự án. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt hồ sơ mời thầu theo Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 17/12/2025. Thời điểm đóng thầu ngày 2/2/2026.

...

Dự án thứ hai là Khu dân cư An Hòa Thịnh (các khu ONT 01, ONT 02, ONT 03, ONT 04) tại xã An Hòa Thịnh (thuộc huyện Hương Sơn củ), với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 195,2 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt theo Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 17/12/2025, thời điểm đóng thầu ngày 2/2/2026.

Cả hai dự án đều áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, hợp đồng dự án chuyên ngành/xã hội hóa, không thực hiện đấu thầu qua mạng.

Việc mời đầu tư hai dự án khu dân cư nói trên diễn ra trong bối cảnh Hà Tĩnh đang liên tục công bố danh mục kêu gọi đầu tư hàng loạt dự án khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn. Thời gian gần đây, tỉnh đã mời gọi nhà đầu tư đối với nhiều dự án khu dân cư tại các địa phương như Tiên Điền, Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân củ), cùng một số khu dân cư tại Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ… với quy mô vốn từ vài chục tỷ đến hàng trăm tỷ đồng mỗi dự án.

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn