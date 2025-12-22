Tổng thống Philippines công bố đội quân mới khiến Trung Quốc và thế giới chấn động?

Một hình ảnh của ông Marcos trong video của kênh "Boss Balita TV" - Ảnh: YOUTUBE

Ngày 4-12, kênh "Boss Balita TV" đã đăng video lên YouTube với tiêu đề: "Trung Quốc chấn động! Tổng thống BBM thật quá dữ dội! Cả thế giới bàng hoàng! Quân đội của Tổng thống BBM được công bố! Những binh lính đầu tiên của PBBM!".

Tổng thống Marcos thường được gọi là Bongbong Marcos (BBM) hay Tổng thống Bongbong Marcos (PBBM).

Video dài gần 30 phút, đã thu hút hơn 112.000 lượt xem, 4.900 lượt thích và 545 lượt bình luận tính đến ngày 20-12. Kênh "Boss Balita TV" là một kênh YouTube có 527.000 tài khoản đăng ký.

Các ảnh thumbnail của video lan truyền thông tin sai sự thật liên quan đến Tổng thống Philippines Marcos - Nguồn: YOUTUBE

Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Rappler xác nhận video đang lan truyền chứa thông tin sai sự thật.

Ông Bongbong Marcos không đưa ra tuyên bố chính thức nào về cái gọi là "đội quân PBBM". Đồng thời cũng không có phản ứng quốc tế nào liên quan đến việc thành lập lực lượng quân đội này của Philippines.

Video đang lan truyền không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh rằng ông Marcos đã đưa ra tuyên bố như vậy.

Tiêu đề và ảnh thumbnail trong video chỉ là chiêu trò câu view. Ảnh thumbnail cho thấy ông Marcos đang cầm một tập tài liệu với hình ảnh về Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) ở phía sau, tạo ấn tượng sai lệch rằng tài liệu và cảnh quay trong video liên quan đến việc thành lập một lực lượng quân sự mới.

Thực chất video là các trích đoạn trong buổi lễ tốt nghiệp của các học viên sĩ quan của AFP, được tổ chức vào ngày 1-12. Tổng thống Marcos là khách mời danh dự của buổi lễ tốt nghiệp và đã có một bài phát biểu tại đây.

