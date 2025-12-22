Bé trai 6 tháng tuổi bị viêm tủy cột sống, nguy cơ bại liệt

Chị Kim rớm nước mắt kể, bản thân chị vốn bạo bệnh, phải cắt bỏ một quả thận, hiện thân thể yếu ớt, mất sức lao động. Còn anh Chương làm thợ hồ nên thu nhập bấp bênh, quanh năm thiếu thốn. Hai vợ chồng sinh được 2 người con, cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ là Nguyễn Phan Hữu Thịnh, 6 tháng tuổi (ảnh). Cháu Thịnh mới lọt lòng mẹ chưa đầy 3 tháng thì bất ngờ đổ bệnh.

Khi gia đình đưa Thịnh đến bệnh viện khám thì các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm tủy cột sống, khiến chân phải có nguy cơ bị liệt. Anh Chương, chị Kim đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng (TPHCM) điều trị. Sau quá trình điều trị cho Thịnh, đến nay gia đình đã khánh kiệt, phải vay mượn nhiều nơi để bù đắp.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình cháu Thịnh, ông Trần Đình Ký, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai, cho biết: “Vợ chồng chị Kim đã rơi vào cảnh khánh kiệt, trong khi cháu Thịnh vẫn nằm liệt trên giường, đôi mắt ngây thơ vô tội khiến ai nhìn cũng xót xa”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25- 61.

Tác giả: Ngọc Oai

Nguồn tin: sggp.org.vn