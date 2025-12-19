Đồng loạt khởi công, khởi động 6 dự án lớn ở Hà Tĩnh

Đáng chú ý nhất là tại Khu kinh tế Vũng Áng, nơi tổ chức lễ khởi động 4 công trình lớn của Tập đoàn Vingroup, gồm: dự án Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh, dự án Khu đô thị phường Sông Trí, dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh và dự án Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh.

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Phạm Nhật Quân Anh - Tổng Giám đốc Công ty VinMetal cho biết, Nhà máy thép VinMetal là dấu ấn đầu tiên trong lĩnh vực Công nghiệp luyện kim của Tập đoàn Vingroup. Với công suất giai đoạn 1 đạt 5-6 triệu tấn/năm, tổng quy hoạch lên tới 20 triệu tấn/năm, nhà máy được định hướng trở thành tổ hợp thép công nghệ cao hàng đầu khu vực.

Khi đi vào vận hành, dự án sẽ giúp Vingroup tự chủ nguồn thép cho các dự án, cung cấp thép cho thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Nhà máy cũng sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm, đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương và từng bước đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm luyện kim mới của cả nước.

Ông Phạm Nhật Quân Anh - Tổng Giám đốc Công ty VinMetal phát biểu tại buổi lễ.



Bên cạnh đó, hai dự án điện gió quy mô lớn của Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo cũng được khởi động, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lượng sạch, đồng hành cùng Chính phủ trong lộ trình hướng tới Net Zero vào năm 2050.

Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh có công suất 498 MW, sản lượng điện dự kiến đạt khoảng 1.322 GWh điện mỗi năm. Nhà máy điện gió Kỳ Anh có công suất 400 MW, dự kiến cung cấp khoảng 1.054 GWh điện mỗi năm.

Hai dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống trạm biến áp và tuyến đường dây 500 kV mạch kép đấu nối vào đường dây 500 kV Hà Tĩnh - Vũng Áng, bảo đảm khả năng hòa lưới và đóng góp ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Toàn cảnh lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh.



Khi vận hành thương mại dự kiến vào quý IV năm 2028, các nhà máy sẽ góp phần tăng cường an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp - kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung.

Song song đó, Tập đoàn Vingroup cũng chính thức khởi động dự án Khu đô thị phường Sông Trí với diện tích hơn 84 ha. Khu đô thị phường Sông Trí được kiến tạo để trở thành một đô thị hiện đại, đáng sống. Dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm hệ thống trường học, y tế, công viên, thương mại dịch vụ.

Hai dự án còn lại cũng được khởi công trong dịp này là dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh (đóng tại P.Thành Sen) với tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng và dự án Khu đô thị mới Xuân Thành - giai đoạn 1 (xã Tiên Điền) hơn 424 tỷ đồng.

