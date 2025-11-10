Tin vui cho những người dân tại tỉnh Hà Tĩnh đang có nhu cầu cấp sổ đỏ

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chỉ đạo tập trung thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công nhận lại đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. (Ảnh minh họa)

Theo đó, để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công nhận đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980 cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nội dung trên do Bí thư Đảng ủy cấp xã làm Trưởng ban.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, công nhận diện tích đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980 cho hộ gia đình, cá nhân.

Các xã, phường phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong việc trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính (nếu thửa đất đăng ký ở nơi chưa có bản đồ địa chính), cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, bảo đảm công khai, minh bạch; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính. Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công cấp xã theo quy định.

Các xã, phường tập trung xử lý các tồn đọng, vướng mắc về đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương đảm bảo đúng trách nhiệm, thẩm quyền, quy định pháp luật; tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh, không giải quyết, dẫn đến phát sinh các vướng mắc, tồn đọng báo cáo lên cấp tỉnh;…

...

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân (đặc biệt là cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980).

Nghiên cứu, hướng dẫn, xử lý các kiến nghị của UBND các xã, phường đối với các trường hợp khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.

Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời có văn bản báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện, hướng dẫn UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tham mưu các giải pháp để xử lý vướng mắc phát sinh có liên quan; định kỳ ngày 30 hàng tháng, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với người đứng đầu địa phương không triển khai thực hiện, để phát sinh khiếu nại, khiếu kiện làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, quyền lợi của công dân đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tác giả: Lưu Bang

Nguồn tin: thanhnienviet.vn