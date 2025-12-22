Thiếu niên 16 tuổi tử vong khi điều khiển xe máy va chạm ô tô

Khoảng 15h30 cùng ngày, xe máy biển số 20AF-032.41 do anh N.Q.H (SN 2009, ngụ xã Hàm Thuận Nam) điều khiển, chở theo sau anh N.A.D (SN 2009, ngụ xã Tân Lập), lưu thông trên Quốc lộ 1A. Khi đến Km1744, xe máy xảy ra va chạm với ôtô tải biển số 86C-125.34.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 21/12.

Bước đầu xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải đang băng qua đường. Cú va chạm mạnh khiến anh N.Q.H tử vong tại chỗ. Người còn lại bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông qua khu vực. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, cũng trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Tân Lập, cách hiện trường vụ tai nạn trên khoảng 6km, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khác cũng khiến 2 người thương vong.

Theo Công an xã Tân Lập, để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là vào dịp Giáng sinh và cuối năm Ất Tỵ, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, người đi đường phải chú ý quan sát, đi chậm, đặc biệt là tại các giao lộ giữa Quốc lộ 1 và đường cắt ngang, để không xảy ra những vụ tai nạn đau lòng đáng tiếc như các trường hợp trên.

