Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Nguyệt. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN



Cụ thể, tại Quyết định số 2461/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt sinh năm 1979, trình độ học vấn: Đại học Ngữ văn, Tiến sĩ Văn hóa học. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyệt từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Tĩnh; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Tĩnh; Bí thư Huyện ủy Thạch Hà (cũ); Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Tại Quyết định số 2462/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Huy Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kỳ Xuân.

Ông Hồ Huy Thành sinh năm 1972, quê quán: xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ tiến sĩ Quản lý đất đai. Trước khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thành từng đảm nhiệm các vị trí như: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ); Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh (cũ); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kỳ Xuân.

Đồng thời, lần lượt tại Quyết định số 2459/QĐ-TTg và 2460/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh và ông Dương Tất Thắng.

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký (8/11/2025).

Nguồn tin: Báo Tin Tức