Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh TXCT sau Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV: Tháo gỡ các “điểm nghẽn” từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương

Từ áp lực công việc ở cơ sở, tinh gọn bộ máy, an ninh mạng đến hạ tầng, môi trường và sinh kế, các ý kiến cử tri cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì người dân.

Đồng thuận cao với những quyết sách lớn của Quốc hội

Tại các hội nghị TXCT ở các xã Mai Phụ, Nghi Xuân, Sơn Giang, Đức Quang, Phúc Trạch và một số địa phương khác, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV. Sau 40 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; đồng thời xem xét công tác nhân sự, giám sát và các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Quốc hội cũng như sự tham gia tích cực của các đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh, nhiều ý kiến của tri ghi nhận việc các đại biểu đã phản ánh kịp thời tiếng nói từ thực tiễn địa phương, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, cùng với sự đồng thuận là những băn khoăn, trăn trở xuất phát từ thực tiễn cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại xã Mai Phụ, cử tri Nguyễn Trọng Nhật cho rằng: việc tinh gọn bộ máy là chủ trương đúng, nhưng thực tế cho thấy khối lượng công việc của cán bộ, công chức cấp xã tăng lên đáng kể trong khi biên chế giảm, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu.

Từ thực tế đó, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật cho phù hợp với mô hình mới; sớm có hướng dẫn cụ thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn đối với cán bộ thôn, xóm và có chính sách thu hút nhân lực có trình độ về công tác tại cơ sở.

Cùng với áp lực về tổ chức bộ máy, cử tri tại các xã Mai Phụ, Hồng Lộc, Nghi Xuân bày tỏ lo ngại trước tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp.

Cử tri Nguyễn Như Đoàn đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Song song với đó, cử tri cũng phản ánh những bất cập trong công tác quản lý thị trường, nhất là tình trạng thuốc giả, sữa giả, thực phẩm kém chất lượng; kiến nghị tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Tại các địa phương miền núi, các ý kiến tập trung nhiều vào lĩnh vực đất đai, môi trường và đầu tư hạ tầng. Cử tri Võ Quý Tuệ (xã Sơn Giang) phản ánh: tình trạng đất rừng sản xuất bị chồng chéo trong quản lý kéo dài nhiều năm, gây khó khăn cho người dân trong phát triển kinh tế lâm nghiệp. Cử tri đề nghị sớm rà soát, tháo gỡ để người dân yên tâm sản xuất, gắn bó với rừng.

Ở xã Sơn Kim 1, cử tri bày tỏ lo ngại về dự án Thủy điện Giao An II, cho rằng: việc triển khai dự án tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, lũ quét, ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên sông Ngàn Phố và đời sống người dân... Cùng với đó, nhiều ý kiến kiến nghị Trung ương và tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư kè chống sạt lở bờ sông Lam, nâng cấp hệ thống tín hiệu giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chậm triển khai nhằm tránh lãng phí nguồn lực và giảm thiểu tác động đến dân sinh.

Tiếp thu đầy đủ, giám sát chặt chẽ việc giải quyết kiến nghị

Phát biểu tại các hội nghị, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn, tâm huyết của cử tri. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị gửi Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, Đoàn đề nghị các sở, ngành và chính quyền các cấp khẩn trương rà soát, xử lý, không để kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

Tham gia TXCT tại một số địa phương, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn, ĐBQH thuộc Đoàn Hà Tĩnh nhấn mạnh: mỗi ý kiến của cử tri là căn cứ quan trọng để Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết các kiến nghị, bảo đảm các phản ánh chính đáng của cử tri được xem xét, trả lời và xử lý kịp thời.

Việc lắng nghe, tiếp thu và tháo gỡ những “điểm nghẽn” từ thực tiễn không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Quốc hội và bộ máy nhà nước, tạo nền tảng vững chắc để Hà Tĩnh cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

