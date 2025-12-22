Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Đối tượng Nguyễn Phạm Ngọc Lâm và Lê Thị Ngọc Hạnh tại cơ quan Công an

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn tháng 6/2025 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam do Nguyễn Phạm Ngọc Lâm cầm đầu nên đã huy động lực lượng đấu tranh triệt phá.

Ngày 12/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng Lâm mới nhận số lượng ma túy lớn từ Campuchia do một đối tượng chưa rõ lai lịch giao để Lâm tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập 4 tổ công tác huy động hàng trăm CBCS đồng loạt triển khai để bắt giữ Lâm cùng các đầu mối tiêu thụ.

... Đối tượng Nguyễn Phạm Ngọc Lâm cùng tang vật.

Qua đó, các tổ công tác đã lần lượt bắt Lê Thị Ngọc Hạnh, SN 1982, ngụ xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 gói ma túy, Huỳnh Tùng Dương, SN 1994, ngụ xã Hưng Thịnh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Phạm Ngọc Lâm, thu giữ 6kg ma túy (loại Methamphetamine, Ketamine); 1.000 viên thuốc lắc; 1 khẩu súng Rulo; 1 xe ô tô cùng nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Phạm Ngọc Lâm đã mua bán trót lọt khoảng 50kg ma túy các loại (ma tuý đá, thuốc lắc, khay), với số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ