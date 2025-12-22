Chung kết, trao giải cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2025

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh nhằm tôn vinh những các dự án khởi nghiệp, ý tưởng sáng tạo và ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp trong hành trình xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh tham quan các dự án tham dự tại cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2025

Qua 6 năm tổ chức, cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đã ươm mầm gần 250 ý tưởng, dự án; trong đó có trên 70 dự án được trao giải, 58 dự án đã được triển khai và thương mại hóa; hình thành 35 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 25 cơ sở sản xuất, kinh doanh mới, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Nhiều sản phẩm đạt OCOP 3–4 sao, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

Năm 2025, cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh thu hút hơn 50 ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, tăng gấp hai lần so với năm 2024. Qua quá trình làm việc nghiêm túc, khách quan và khoa học, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 10 dự án xuất sắc nhất vào vòng chung kết và 5 dự án tiềm năng để tiếp tục theo dõi, hỗ trợ ươm tạo trong thời gian tới.

Toàn cảnh vòng thi Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 diễn ra sáng nay (21/12)

Phát biểu tại lễ khai mạc vòng Chung kết cuộc thi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh Lê Thành Đông nhấn mạnh: Cuộc thi năm 2025 được tổ chức trong bối cảnh toàn tỉnh đang triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cuộc thi không chỉ tôn vinh các dự án xuất sắc mà còn góp phần khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, tạo không gian kết nối giữa ý tưởng – công nghệ – doanh nghiệp – nhà đầu tư, từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh theo hướng mở, năng động và bền vững.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh Lê Thành Đông phát biểu tại lễ khai mạc vòng Chung kết cuộc thi

Tại vòng thi Chung kết diễn ra sáng nay, 10 nhóm tác giả xuất sắc nhất cuộc thi đã lần lượt trình bày nội dung dự án, tính đổi mới, khả năng ứng dụng và tiềm năng phát triển; đồng thời trực tiếp trả lời, phản biện các câu hỏi của Ban Giám khảo gồm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nhân giàu kinh nghiệm. Hội đồng Giám khảo đã tiến hành đánh giá độc lập theo các tiêu chí về mức độ đổi mới sáng tạo, khả năng triển khai, chất lượng mô hình vận hành, tiềm năng mở rộng và giá trị tác động của từng dự án, từ đó lựa chọn và công bố các giải thưởng chính của cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2025. Theo đánh giá chung, cuộc thi năm nay có hàm lượng sáng tạo cao, thể hiện rõ tính mới, tính đa dạng và tiềm năng phát triển, bám sát nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Dự án “Phần mềm trợ lý ảo AI đa lĩnh vực của các tác giả: Dương Thị Anh Thư, Nguyễn Thành Chinh, Hồ Thị Phương.

Ban Giám khảo đặt câu hỏi cho các ý tưởng, dự án vòng Chung kết cuộc thi

Kết quả, sau thời gian “tranh tài” sôi nổi, trên cơ sở làm việc nghiêm túc, khách quan và khoa học của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức đã quyết định trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 03 giải Ba, 4 giải Khuyến khích, 05 giải Dự án tiềm năng cho cuộc thi.

Giải nhất thuộc về dự án “Phần mềm trợ lý ảo AI đa lĩnh vực (chăm sóc khách hàng, hỗ trợ thủ tục hành chính cho chính quyền 2 cấp, chuyên môn y khoa, chuyên sâu tổng hợp báo cáo, OCR chuyển hình ảnh sang text, thư ký cuộc họp)” của nhóm tác giả Dương Thị Anh Thư, Nguyễn Thành Chinh, Hồ Thị Phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Giám đốc Sở KH&CN Lê Thành Đông trao giải nhất cho dự án “Phần mềm trợ lý ảo AI đa lĩnh vực".

...

Hai giải Nhì được trao cho các dự án: “Máy kích điện sine chuẩn (Pure sine wave inverter)” phục vụ hệ thống điện mặt trời độc lập hoặc khi mất điện của tác giả Võ Tá Hoàng; và “Lò nhiệt phân sản xuất than sinh học và giấm gỗ” phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững của nhóm tác giả Trần Viết Cường, Vũ Dương Quỳnh, Lê Văn Quang.

Ban tổ chức trai giải Nhì cho các tác giả.

Ngoài ra, các giải Ba, Khuyến khích và giải đồng hành của nhà tài trợ cũng được trao nhằm khích lệ, tiếp thêm động lực cho các nhóm khởi nghiệp.

Các dự án đạt giải Ba cuộc thi

Các tác giả đạt giải Khuyến khích

Giải tiềm năng...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận và biểu dương tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cộng đồng khởi nghiệp; đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan trong việc hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; các dự án chỉ thực sự khả thi khi phát huy hiệu quả trên thực tế và có chỗ đứng trên thị trường. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở KH&CN phối hợp các sở, ngành liên quan tiếp tục lồng ghép mục tiêu khởi nghiệp vào chương trình, kế hoạch phát triển; hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, thông thoáng; chú trọng hỗ trợ ươm tạo, kết nối thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế của các dự án sau cuộc thi, góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tăng cường hình thành đội ngũ chuyên gia, quỹ đầu tư khởi nghiệp nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo tỉnh, Ban tổ chức cuộc thi chụp ảnh lưu niệm với các tác giả tham gia cuộc thi

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 đã khép lại với nhiều ấn tượng tích cực, cho thấy phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng đồng thời lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo tiền đề quan trọng cho việc hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn tới./.

Tác giả: BBT

Nguồn tin: hatinh.gov.vn