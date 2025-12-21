Chấm dứt hoạt động nhà máy tuyển quặng sắt ở Hà Tĩnh

Ngày 20/12, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa ban hành văn bản chấm dứt hoạt động dự án nhà máy tuyển quặng sắt 500.000 tấn/năm tại xã Vũ Quang.

Theo đó, tại Văn bản số 10102 UBND-KT1 ngày 16/12 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà ký ban hành đã đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án nhà máy tuyển quặng sắt công suất 500.000 tấn/năm tại xã Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) của Công ty TNHH Một thành viên sắt Vũ Quang như đề xuất của Sở Tài chính.

Dự án Nhà máy tuyển quặng sắt công suất 500.000 tấn/năm bỏ hoang.

...



Sở Tài chính (cơ quan thẩm định, tham mưu), các đơn vị, địa phương phối hợp soát xét chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về nội dung, số liệu kiểm tra, báo cáo, đề xuất, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, thuế và các quy định pháp luật có liên quan.

Giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án trên theo đúng quy định của pháp luật. Các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ Công ty TNHH Một thành viên sắt Vũ Quang thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Được biết, dự án nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang của Công ty TNHH Một thành viên sắt Vũ Quang (nhà đầu tư) được xây dựng trên diện tích đất rộng gần 20ha, tổng mức đầu tư 158 tỷ đồng; nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2009 - 2011, sau đó ngừng sản xuất kinh doanh đến nay.

