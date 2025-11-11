Sản xuất pin và ô tô điện: Điểm sáng trong bức tranh công nghiệp Hà Tĩnh

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.



Theo ước tính, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tháng 10/2025 giảm 0,84% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 9,76% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 4,91% so với tháng trước nhưng giảm 24,97% so với cùng kỳ; ngành chế biến, chế tạo tăng mạnh 11,26% so với tháng trước và tăng 16,98% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 43,06% so với tháng trước, giảm 19,07% so với cùng kỳ; trong khi ngành cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 12,8% so với tháng trước, song vẫn tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân khiến chỉ số toàn ngành giảm nhẹ chủ yếu do Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II tạm dừng sản xuất để khắc phục sự cố sau bão. Bên cạnh đó, thời tiết mưa nhiều khiến thủy điện tăng sản lượng, kéo theo sản lượng nhiệt điện than tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I giảm so với tháng 9. Một số nhóm ngành như thép không gỉ, dăm gỗ tiếp tục gặp khó trong tiêu thụ sản phẩm, đơn hàng giảm sút rõ rệt, thị trường mới chưa được mở rộng kịp thời.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 của Hà Tĩnh.



Tính chung 10 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Hà Tĩnh tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 6,19%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 1,35%, đóng góp 1,11 điểm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 18,73%, đóng góp 3,07 điểm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 3,61%, đóng góp 0,1 điểm.

Trong những tháng qua, nhiều nhân tố tích cực đã giúp duy trì và củng cố đà tăng trưởng công nghiệp của tỉnh. Đáng chú ý, sau khi hoàn thành việc nâng công suất dây chuyền số 1, Nhà máy sản xuất Pack Pin VinES đã nhanh chóng vận hành ổn định với sản lượng tăng đột biến.

Từ tháng 9/2025, cùng với việc Nhà máy ô tô điện VinFast Hà Tĩnh mở rộng sản xuất các dòng xe mới như VF6, VF7, nhà máy Pack Pin đã bắt đầu cung ứng sản phẩm VF3 và nhiều mẫu pin khác cho thị trường ô tô điện. Dự kiến đến hết tháng 10/2025, sản lượng Pack pin đạt hơn 34.000 sản phẩm, gấp hơn 7,5 lần so với cùng kỳ năm trước; Cell pin đạt trên 15,5 triệu đơn vị, góp phần quan trọng nâng chỉ số sản xuất chung toàn ngành.

Cùng với đó, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã đưa vào vận hành tổ máy số 1, còn Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I duy trì hoạt động ổn định trong suốt nhiều tháng đầu năm. Nhờ đó, chỉ số sản xuất ngành điện 10 tháng năm tăng 18,73% so với cùng kỳ, trở thành một trong những điểm sáng nổi bật của công nghiệp Hà Tĩnh.

Ngoài ra, các lĩnh vực khai khoáng khác tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với mức tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, nhờ duy trì đà tăng từ cuối năm 2024 và ổn định trong các tháng đầu năm 2025. Trong số 20 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu được theo dõi, có 12 nhóm sản phẩm đạt mức tăng sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Nổi bật là ắc quy ion lithi tăng gấp 6 lần; thức ăn gia súc tăng 31,4%; sợi tăng 15,87%; đá xây dựng tăng 10,03%.

Tuy vậy, một số sản phẩm công nghiệp vẫn giảm so với cùng kỳ, như quặng zircon và tinh quặng zircon giảm 29,9%; thép không gỉ ở dạng bán thành phẩm giảm 10,88%; vỏ bào, dăm gỗ giảm 7,84%; quặng inmenit và tinh quặng inmenit giảm 32,8%.

