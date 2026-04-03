Hà Tĩnh bứt phá, dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế quý I/2026.

Theo Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, nền kinh tế địa phương trong 3 tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 12,42%. Con số này không chỉ gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025 (6,12%) mà còn đưa Hà Tĩnh trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước.

Phân tích của cơ quan thống kê cho thấy, khu vực Công nghiệp và Xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò "xương sống" khi tăng trưởng tới 20,67%, đóng góp đến 8,65 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Trong đó, riêng ngành công nghiệp tăng 22,59%. Các sản phẩm chủ lực như thép, điện, bia, ô tô và đặc biệt là các sản phẩm công nghệ mới như packpin, cellpin, sợi… đã ghi nhận mức sản lượng tăng khá, tạo động lực chính cho toàn tỉnh.

Khu vực Dịch vụ cũng chứng kiến sự khởi sắc rõ nét với mức tăng 7,26%. Sức mua thị trường phục hồi mạnh mẽ qua tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành tăng hơn 12%. Trong khi đó, khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản giữ vững đà ổn định với mức tăng 2,81%, nhờ thời tiết thuận lợi và hoạt động chăn nuôi, khai thác thủy sản đạt kết quả khả quan.

Điểm sáng đầu tư và thu ngân sách

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng quý I là sự sôi động trong hoạt động đầu tư. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh đạt khoảng 13.749 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Đặc biệt, công tác xúc tiến đầu tư đạt kết quả rất cao: Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án trong nước với tổng vốn 94.318 tỷ đồng và 2 dự án FDI trị giá hơn 411 triệu USD. Cùng với đó, 592 doanh nghiệp mới được thành lập, minh chứng cho môi trường kinh doanh đang ngày càng hấp dẫn.

Về tài chính, tổng thu ngân sách nội địa quý I đạt hơn 4.000 tỷ đồng, đạt 34% dự toán năm và tăng 26% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thu thuế và phí đạt 2.330 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ các giải pháp quản lý thuế đồng bộ và sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Không chỉ tập trung vào các con số tăng trưởng, Hà Tĩnh còn ghi dấu ấn trong việc hiện đại hóa quản trị và chăm lo đời sống nhân dân. Việc đưa vào vận hành thử nghiệm ứng dụng Công dân số i-HaTinh tích hợp phản ánh hiện trường là bước đi đột phá trong lộ trình chuyển đổi số, giúp kết nối chính quyền và người dân hiệu quả hơn.

Tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức phía trước.



Lĩnh vực giáo dục, văn hóa và an sinh xã hội tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu. Đặc biệt, công tác giải quyết việc làm được chú trọng với 22 phiên giao dịch được tổ chức, giúp hơn 4.700 lao động có việc làm ngay trong quý đầu năm. Tình hình an ninh trật tự, quốc phòng biên giới luôn được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu cả năm

Tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức phía trước. Với mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 từ 10% trở lên, kết quả quý I là nền tảng cực kỳ thuận lợi nhưng không được phép chủ quan.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Các sở, ban, ngành cần tiếp tục chủ động, quyết liệt trong điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu. Đặc biệt, phải tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thi công các công trình trọng điểm như trường học nội trú biên giới”.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân khai thác tốt các tiện ích số và quan tâm phát triển toàn diện các giá trị văn hóa - xã hội.

Với đà tăng trưởng dẫn đầu cả nước và sự đồng lòng từ chính quyền đến doanh nghiệp, Hà Tĩnh đang tự tin bứt phá để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2026, khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng năng động của khu vực.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý

