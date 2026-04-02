Hà Tĩnh công bố quy định khung giá thuê nhà ở xã hội

Dự án nhà ở xã hội phường Thành Sen.



Theo Quyết định, giá thuê nhà ở xã hội được xây dựng theo từng loại hình công trình, số tầng và điều kiện hạ tầng.

Cụ thể, với các dự án không sử dụng vốn đầu tư công, giá thuê dao động từ 22.900 – 138.100 đồng/m2/tháng. Trong khi đó, nhà ở xã hội do cá nhân đầu tư có mức giá thấp hơn, từ 15.600 – 131.400 đồng/m2/tháng.

Đối với nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, khung giá thuê được xác định từ 22.700 – 113.900 đồng/m2/tháng, tùy quy mô và số tầng.

Các mức giá đã bao gồm chi phí bảo trì và lợi nhuận định mức, nhưng chưa tính các chi phí vận hành như điện, nước, gửi xe. Việc tách bạch này giúp thị trường dễ dàng hình thành cơ chế giá rõ ràng, hạn chế tranh chấp trong quá trình thuê.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân ngày càng lớn, việc xác lập khung giá được xem là “điểm tựa” quan trọng, giúp doanh nghiệp có cơ sở xây dựng phương án đầu tư, đồng thời, hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở phù hợp khả năng chi trả.

Bên cạnh giá thuê, Hà Tĩnh cũng đưa ra khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư – yếu tố thường gây nhiều tranh cãi trên thị trường.

Theo đó, nhà chung cư không có thang máy có mức giá từ 500 – 2.100 đồng/m2/tháng. Với các tòa nhà cao tầng hoặc có thang máy, mức giá tối đa lên tới 10.000 đồng/m2/tháng.

Khung giá này không chỉ áp dụng cho tài sản công mà còn đóng vai trò tham chiếu trong các giao dịch dân sự, giúp minh bạch hóa chi phí vận hành và hạn chế xung đột giữa cư dân và đơn vị quản lý.

Quyết định cũng phân công rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan trong triển khai. Trong đó, Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn và kiểm tra; Sở Tài chính quản lý việc kê khai giá; Ban Quản lý Khu kinh tế theo dõi tại các khu công nghiệp.

