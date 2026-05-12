Loạt 'ông lớn' muốn rót vốn đầu tư, Cảng biển Đông Hồi cạnh tranh cùng Nghi Sơn, Vũng Áng

Cảng Đông Hồi hấp dẫn các nhà đầu tư lớn

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, tại cuộc làm việc về phương án đầu tư xây dựng Khu bến Đông Hồi diễn ra ngày 7/5/2025, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát quy hoạch, đánh giá năng lực nhà đầu tư và thúc đẩy triển khai dự án với “quyết tâm chính trị cao nhất trong nhiệm kỳ này”.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An, hiện Khu bến Cảng Đông Hồi, thuộc phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An đã có 4 dự án được các cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương hoặc có văn bản chỉ đạo triển khai, gồm: Bến cảng Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập thuộc dự án Nhà máy LNG Quỳnh Lập; Bến cảng Vicem Đông Hồi; Bến cảng Thanh Thành Đạt và Bến cảng Xi măng Tân Thắng.

Bản đồ vùng đất, vùng nước khu bến Đông Hồi (Ảnh: https://nghean.gov)

Song song với các dự án hiện hữu, khu vực này đang tiếp tục thu hút thêm 4 dự án mới đề xuất nghiên cứu đầu tư, gồm: Dự án Cảng biển Hoa Sen do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen nghiên cứu; Dự án Bến cảng quốc tế Đông Hồi do Liên danh Công ty CP Quốc tế Sông Lam – Công ty CP Cảng Hòn La – Công ty CP VPCC Tư vấn xây dựng đề xuất; Dự án Bến cảng Đông Hồi 2 do Công ty CP Logistic SC đề xuất và Dự án Bến cảng Vicem Đông Hồi do Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đề xuất.

Dự án Bến cảng Thanh Thành Đạt được Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2014, tuy nhiên sau hơn một thập kỷ, dự án vẫn chưa được triển khai thực tế...

Trong số này, đáng chú ý nhất là đề xuất của Tập đoàn Hoa Sen khi doanh nghiệp muốn nghiên cứu đầu tư quy mô lớn tại toàn bộ Khu bến Đông Hồi nhằm phục vụ chuỗi logistics và công nghiệp phía Bắc Nghệ An.

Bên cạnh đó, liên danh Quốc tế Sông Lam – Cảng Hòn La – VPCC Tư vấn xây dựng cũng đề xuất phát triển Bến cảng quốc tế Đông Hồi theo hướng cảng tổng hợp và logistics liên vùng.

Ngoài ra, Công ty CP Logistic SC muốn đầu tư Bến cảng Đông Hồi 2, trong khi Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai tiếp tục đề xuất phát triển Bến cảng Vicem Đông Hồi nhằm phục vụ vận chuyển clinker, xi măng và nguyên liệu sản xuất.

Việc hàng loạt doanh nghiệp cùng lúc “đặt cược” vào Đông Hồi cho thấy sức hút ngày càng lớn của khu vực này trong bối cảnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, công nghiệp nặng và logistics.

Từ “vùng trũng” thành cực tăng trưởng mới?

Theo quy hoạch được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt trước đây, Khu bến Đông Hồi có tổng diện tích hơn 1.096ha với 19 bến cảng phục vụ nhiệt điện, thép, xi măng và vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, phần lớn quy hoạch vẫn nằm trên giấy do khó khăn về vốn và vướng mắc trong triển khai thực tế.

Bước ngoặt mới xuất hiện khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An lên hơn 104.000ha vào cuối tháng 3/2025. Trong quy hoạch mới, Đông Hồi được định hướng trở thành một trong hai cực cảng biển trọng điểm của Nghệ An bên cạnh Cửa Lò.

Theo định hướng đến năm 2030, Khu bến Đông Hồi sẽ phát triển 3 bến cảng với 5 – 6 cầu cảng, có khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp từ 50.000 – 70.000 tấn và tàu hàng lỏng, khí LNG lên tới 150.000 tấn.

Giới chuyên gia đánh giá, nếu được đầu tư đồng bộ, Đông Hồi có thể trở thành “mắt xích” chiến lược trong chuỗi logistics Bắc Trung Bộ, cạnh tranh trực tiếp với các cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Đặc biệt, khi tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy kết nối sang Lào hoàn thiện trong tương lai, lượng hàng hóa từ Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan có thể đổ mạnh về khu vực này. Theo thống kê của tỉnh Nghệ An, riêng khu vực Bắc Nghệ An hiện có khoảng 3 triệu tấn hàng hóa mỗi năm phải trung chuyển qua cảng Nghi Sơn do thiếu cảng biển quy mô lớn.

Dù hàng loạt doanh nghiệp đang đề xuất đầu tư, lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ không đánh đổi quỹ đất chiến lược để lựa chọn các nhà đầu tư yếu kém hoặc thiếu năng lực tài chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh, tỉnh cần những doanh nghiệp “thực sự có năng lực, có đối tác hàng hóa và cam kết triển khai thực chất”, đồng thời kiên quyết rà soát, xử lý các dự án kéo dài nhiều năm nhưng không triển khai nhằm tránh lãng phí tài nguyên.

Nếu các dự án cảng biển được triển khai đúng tiến độ, Đông Hồi không chỉ giúp Nghệ An giảm phụ thuộc vào hệ thống cảng ngoại tỉnh mà còn có thể mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho khu vực phía Bắc tỉnh này – nơi đang được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng và logistics mới của Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn