Khai phá "vận hội" từ tọa độ Expo tỷ đô: Vincom Collection Bazaar đón sóng chi tiêu từ 60 triệu lượt khách MICE quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) sở hữu quy mô vươn tầm thế giới, là hạt nhân kích hoạt dòng khách 60 triệu lượt/năm.

Sức mạnh từ dòng khách MICE và năng lực của "tọa độ Expo tỷ đô"

Những ngày này, sự kiện LCK Roadshow - giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hàng đầu Hàn Quốc, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đang thu hút sự quan tâm lớn của giới trẻ tinh hoa và cộng đồng người hâm mộ thể thao điện tử trong nước lẫn quốc tế.

Việc một sự kiện quy mô lớn, dự kiến lên tới 36.000 người đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe về công nghệ, hạ tầng và không gian được diễn ra đã tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức vượt trội của VEC.

Đây không phải là lần đầu tiên địa điểm này chứng minh được sức hút của một "tọa độ Expo tỷ đô". Trước đó, sức mạnh hạ tầng của trung tâm triển lãm vươn tầm Top 10 thế giới này đã được bảo chứng qua hàng loạt sự kiện đình đám. Điển hình như Hội chợ Mùa Xuân đón mức kỷ lục 40.000 lượt khách/ngày, đại nhạc hội V Concert với 30.000 khán giả hay Triển lãm Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9) đã ghi nhận dòng người khổng lồ lên tới 500.000 lượt tham quan trải nghiệm mỗi ngày.

Tất cả những sự kiện bùng nổ này chính là tiền đề vững chắc để VEC hiện thực hóa mục tiêu đón 60 triệu lượt khách mỗi năm.

Trong dòng chảy khổng lồ đó, hạt nhân tạo ra giá trị kinh tế đột phá nhất chính là tệp khách MICE (nhóm khách du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm và tổ chức sự kiện) - vốn được coi là "đích đến" của mọi nền kinh tế du lịch hiện đại.

Khác với khách du lịch thông thường, khách MICE thường đi theo đoàn lớn, có thời gian lưu trú dài và nhu cầu tiêu dùng vô cùng đa dạng từ ẩm thực, mua sắm đến chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, mức chi tiêu của nhóm khách này thường cao gấp 3 đến 4 lần so với thông thường, bởi họ đa phần là các chuyên gia, doanh nhân hoặc giới trẻ có điều kiện tài chính, sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm độc bản và dịch vụ cao cấp.

Soi chiếu từ chân dung tệp khách MICE khắt khe và sẵn sàng chi lớn, các bất động sản thương mại Vincom Collection Bazaar tại Vinhomes Global Gate (Đông Anh, Hà Nội) được kiến tạo như một mảnh ghép hoàn hảo để đáp ứng trọn vẹn và khai thác tối đa "mỏ vàng" này.

Vincom Collection Bazaar có thể khai thác ngay hàng chục triệu du khách đến VEC kế cận

Vincom Collection Bazaar: Lời giải hoàn hảo đón sóng hạ tầng và dòng tiền

Để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của các chuyên gia và du khách trong nước và quốc tế bước ra từ VEC, vai trò dẫn dắt của Vincom Retail - đơn vị vận hành bán lẻ hàng đầu Việt Nam - chính là "chìa khóa" kiến tạo nên sự khác biệt cho Vincom Collection Bazaar.

Bằng kinh nghiệm dày dặn và năng lực vận hành chuyên nghiệp, Vincom Retail chủ động "đo ni đóng giày" cho từng không gian thương mại, biến những cảm hứng từ “36 phố phường Hà Nội” thành các đại lộ kinh doanh có tính cộng hưởng cao với mô hình “Phố hàng 2.0”.

Thay vì để các mô hình phát triển tự phát nhỏ lẻ, đơn vị này trực tiếp điều phối và quy tụ các nhãn hàng theo các phân khu chuyên biệt, từ Phố Hàng Vàng dành cho trang sức xa xỉ đến Phố Hàng Lụa dành cho thời trang quốc tế và các tổ hợp Wellness, F&B cao cấp.

Với thiết kế hai mặt tiền thoáng đãng cùng diện tích sàn rộng từ 492 - 630m2 mỗi căn, Vincom Collection Bazaar trao cho các thương hiệu lớn đặc quyền tự do sáng tạo những không gian trưng bày (concept store) xứng tầm quốc tế, làm thỏa mãn những vị khách khó tính nhất.

Hơn thế nữa, chiến lược "Shoppertainment" với chuỗi sự kiện, lễ hội văn hóa diễn ra 365 ngày/năm sẽ đóng vai trò giữ chân tệp khách MICE lưu lại lâu hơn, biến mỗi bước chân của du khách thành một cơ hội gia tăng doanh thu.

Sở hữu BĐS thương mại tại Vincom Collection Bazaar ngay thời điểm này là nắm giữ tài sản sinh lời bền vững khi hạ tầng đang tăng tốc về đích.

Đứng dưới góc độ một nhà đầu tư kỳ cựu, ông Trần Minh Quang (Hà Nội), chia sẻ: "Với vị trí nằm ngay sát VEC và chứng kiến thực tế lưu lượng khách khổng lồ đổ về như đợt Hội chợ Mùa thu hay Triển lãm Quốc khánh 2/9, tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng lấp đầy này. Một tọa độ có sẵn dòng người, lại được vận hành bởi đơn vị chuyên nghiệp thì việc tự kinh doanh hay cho thuê, sang nhượng đều trở nên dễ dàng."

Nhiều chuyên gia nhận định, sức hấp dẫn của Vincom Collection Bazaar còn được gia cố vững chắc bởi nhịp đập hạ tầng đang tăng tốc về đích. Việc các trục giao thông huyết mạch và quy hoạch cầu Tứ Liên đang được triển khai sẽ xóa nhòa khoảng cách giữa trung tâm lõi và sân bay Nội Bài về đại đô thị này.

Với sự bảo chứng từ năng lực vận hành của Vincom Retail và sức sống hiện hữu từ Trung tâm Triển lãm Việt Nam cùng hệ thống hạ tầng siêu kết nối, Vincom Collection Bazaar đang xác lập vị thế là một tài sản đầu tư có giá trị thực, hứa hẹn khả năng khai thác nhanh chóng và mang lại dòng tiền ổn định cho những nhà đầu tư nhạy bén.

Tác giả: PV

Nguồn tin: kinhtedouong.vn