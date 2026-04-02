Cận cảnh khu đất vàng bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên, mất mỹ quan đô thị

Ngay bên cạnh Quốc lộ 8B, giữa trung tâm xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, có một khu “đất vàng” đã bị lãng quên nhiều năm nay trở nên nhếch nhác, gây lãng phí tài nguyên, mất mỹ quan đô thị.
Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất này từng là tổng kho ngoại thương của Công ty Unimex Hà Tĩnh. Đây từng là nơi tập kết, chế biến các loại nông sản xuất khẩu và vật tư nông nghiệp.
Ban đầu, dự án tổng kho ngoại thương được đầu tư xây dựng với quy mô khá lớn, bao gồm hệ thống nhà kho, bãi chứa hàng, đường nội bộ và các công trình phụ trợ.
Vị trí của kho được đánh giá là thuận lợi, gần các tuyến giao thông quan trọng và có khả năng kết nối với cảng biển, tạo điều kiện cho hoạt động logistics. Thời điểm mới xây dựng, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa trong khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần thu hút doanh nghiệp và thúc đẩy thương mại.
Tuy nhiên, sau nhiều năm đi vào hoạt động không hiệu quả, khu kho này hiện đang rơi vào tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí lớn về tài nguyên đất đai và cơ sở hạ tầng, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại.
...
Hiện nay, khi đến khu vực tổng kho, dễ dàng nhận thấy cảnh tượng hoang hóa với cỏ mọc um tùm, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.
Theo quan sát của phóng viên, các nhà kho bị bỏ trống, cửa đóng then cài, một số nơi còn có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp do không sử dụng trong thời gian dài.
Cảnh tượng này không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực, tạo cảm giác tiêu điều, hoang vắng.
Bên cạnh đó, đất đai bị “đóng băng” trong khi nhu cầu sử dụng cho các mục đích khác như sản xuất, dịch vụ hay phát triển công nghiệp lại đang rất lớn, gây lãng phí về nguồn lực đầu tư.
Ngoài ra, khu vực bỏ hoang còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, trở thành nơi tụ tập của các đối tượng xấu hoặc phát sinh các hoạt động không lành mạnh.
Theo lãnh đạo UBND xã Nghi Xuân, đơn vị đã rà soát kiểm tra và đang tiến hành quy hoạch khu đất trên để thực hiện đấu giá ngay trong năm 2026, nhằm tránh việc lãng phí.
Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn